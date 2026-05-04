Atención viajeros: estas son las rutas cerradas y con restricciones en Bolivia hoy, según la ABC

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este lunes 4 de mayo que varios tramos de la Red Vial Fundamental presentan restricciones, cierres y desvíos en al menos seis departamentos del país.

Las afectaciones responden principalmente a inundaciones, derrumbes, mantenimiento vial y bloqueos sociales, generando complicaciones para transportistas y viajeros.

Santa Cruz: puntos críticos

Santa Cruz concentra algunos de los tramos más complicados:

La Angostura (Samaipata): intransitable

Comarapa – San Lorenzo – Salinas: cerrado por inundación del puente San Miguelito

La Paz: bloqueos y conflictos sociales

En el departamento paceño, varios tramos presentan restricciones o están completamente cerrados:

Puente Chaco – Puente Villa / Florida – Santa Rosa / Santa Rosa – Puente Villa: transitables con restricción

Santa Bárbara – Choro Bajo: bloqueado

Calajahuira – Pongo: afectado por conflictos sociales (tranca Urujara)

Puente Yolosa – Santa Bárbara: cerrado (sector Yolosita)

Santa Bárbara – Choro Bajo: intransitable (Turco Cala)

Choro Bajo – San Silverio: bloqueado (Huayrapata)

Entre Ríos – Sapecho: cerrado (sector Sapecho)

San Silverio – Caranavi: bloqueado (San Pedro)

Cochabamba: precaución en ruta troncal

Cochabamba – Santa Cruz (Siete Curvas): transitable con precaución por trabajos permanentes con maquinaria pesada

Pando: desvíos y mantenimiento

Conquista – El Sena (km 185, La Floresta): habilitado con desvíos

Santa Elena y Puerto Rico: restricciones por trabajos de conservación vial

Tarija: ruta cerrada por derrumbe

Entre Ríos – Tacuarandi: intransitable por caída de rocas

Recomendación clave

La ABC recomienda a la población verificar el estado de las rutas antes de viajar, respetar la señalización y optar por vías alternas en los sectores afectados.

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