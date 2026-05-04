Atención viajeros: estas son las rutas cerradas y con restricciones en Bolivia hoy, según la ABC

Las afectaciones en la Red Vial Fundamental complican el tránsito en al menos seis departamentos. Autoridades recomiendan verificar rutas antes de viajar.
04/05/2026 10:37
Escuchar esta nota
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este lunes 4 de mayo que varios tramos de la Red Vial Fundamental presentan restricciones, cierres y desvíos en al menos seis departamentos del país.
Las afectaciones responden principalmente a inundaciones, derrumbes, mantenimiento vial y bloqueos sociales, generando complicaciones para transportistas y viajeros.
Santa Cruz: puntos críticos
Santa Cruz concentra algunos de los tramos más complicados:
La Angostura (Samaipata): intransitable
Comarapa – San Lorenzo – Salinas: cerrado por inundación del puente San Miguelito
La Paz: bloqueos y conflictos sociales
En el departamento paceño, varios tramos presentan restricciones o están completamente cerrados:
Puente Chaco – Puente Villa / Florida – Santa Rosa / Santa Rosa – Puente Villa: transitables con restricción
Santa Bárbara – Choro Bajo: bloqueado
Calajahuira – Pongo: afectado por conflictos sociales (tranca Urujara)
Puente Yolosa – Santa Bárbara: cerrado (sector Yolosita)
Santa Bárbara – Choro Bajo: intransitable (Turco Cala)
Choro Bajo – San Silverio: bloqueado (Huayrapata)
Entre Ríos – Sapecho: cerrado (sector Sapecho)
San Silverio – Caranavi: bloqueado (San Pedro)
Cochabamba: precaución en ruta troncal
Cochabamba – Santa Cruz (Siete Curvas): transitable con precaución por trabajos permanentes con maquinaria pesada
Pando: desvíos y mantenimiento
Conquista – El Sena (km 185, La Floresta): habilitado con desvíos
Santa Elena y Puerto Rico: restricciones por trabajos de conservación vial
Tarija: ruta cerrada por derrumbe
Recomendación clave
La ABC recomienda a la población verificar el estado de las rutas antes de viajar, respetar la señalización y optar por vías alternas en los sectores afectados.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30