TEMAS DE HOY:
grupos tácticos accidentes de tránsito camioneta robada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Nacionales

Atención viajeros: estas son las rutas cerradas y con restricciones en Bolivia hoy, según la ABC

Las afectaciones en la Red Vial Fundamental complican el tránsito en al menos seis departamentos. Autoridades recomiendan verificar rutas antes de viajar.

Red Uno de Bolivia

04/05/2026 10:37

Revisa qué carreteras están cerradas en Bolivia este 4 de mayo. Foto archivo ABC
Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este lunes 4 de mayo que varios tramos de la Red Vial Fundamental presentan restricciones, cierres y desvíos en al menos seis departamentos del país.

Las afectaciones responden principalmente a inundaciones, derrumbes, mantenimiento vial y bloqueos sociales, generando complicaciones para transportistas y viajeros.

Santa Cruz: puntos críticos

Santa Cruz concentra algunos de los tramos más complicados:

  • La Angostura (Samaipata): intransitable

  • Comarapa – San Lorenzo – Salinas: cerrado por inundación del puente San Miguelito

La Paz: bloqueos y conflictos sociales

En el departamento paceño, varios tramos presentan restricciones o están completamente cerrados:

  • Puente Chaco – Puente Villa / Florida – Santa Rosa / Santa Rosa – Puente Villa: transitables con restricción

  • Santa Bárbara – Choro Bajo: bloqueado

  • Calajahuira – Pongo: afectado por conflictos sociales (tranca Urujara)

  • Puente Yolosa – Santa Bárbara: cerrado (sector Yolosita)

  • Santa Bárbara – Choro Bajo: intransitable (Turco Cala)

  • Choro Bajo – San Silverio: bloqueado (Huayrapata)

  • Entre Ríos – Sapecho: cerrado (sector Sapecho)

  • San Silverio – Caranavi: bloqueado (San Pedro)

Cochabamba: precaución en ruta troncal

  • Cochabamba – Santa Cruz (Siete Curvas): transitable con precaución por trabajos permanentes con maquinaria pesada

Pando: desvíos y mantenimiento

  • Conquista – El Sena (km 185, La Floresta): habilitado con desvíos

  • Santa Elena y Puerto Rico: restricciones por trabajos de conservación vial

Tarija: ruta cerrada por derrumbe

  • Entre Ríos – Tacuarandi: intransitable por caída de rocas

Recomendación clave

La ABC recomienda a la población verificar el estado de las rutas antes de viajar, respetar la señalización y optar por vías alternas en los sectores afectados.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Amor de mi vida

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD