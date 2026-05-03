Central Obrera Boliviana convoca a paro nacional movilizado este lunes 4 de mayo en La Paz

La Central Obrera Boliviana (COB) convocó a un paro nacional movilizado para este lunes 4 de mayo, con una concentración masiva en la ciudad de La Paz, en demanda de atención a su pliego laboral, cuyo eje principal es el incremento salarial.

De acuerdo con el instructivo emitido por la organización sindical, la movilización está dirigida a todas las confederaciones, federaciones nacionales, centrales obreras departamentales (COD) y regionales (COR), que deberán concentrarse desde las 09:00 en el frontis de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, sobre la avenida 16 de Julio, en pleno Paseo El Prado.

La medida surge en cumplimiento de las resoluciones adoptadas en un cabildo nacional previo, donde distintos sectores afiliados definieron radicalizar sus demandas ante la falta de respuestas a sus pedidos.

Entre las principales exigencias destacan el incremento salarial acorde al costo de vida, la jubilación con el 100% del haber básico y el rechazo a políticas implementadas por el actual Gobierno.

Se prevé que la jornada de protesta genere una importante presencia de trabajadores en las calles paceñas y posibles afectaciones al tránsito vehicular en el centro de la Sede de Gobierno.

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