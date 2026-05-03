Despliegan más de 550 policías y unidades élite contra el crimen en Santa Cruz

La Policía Boliviana activó un plan de operativos de alto impacto en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, con el despliegue de más de 550 efectivos y unidades especializadas para enfrentar el incremento de hechos delictivos.

“El comando departamental va a desarrollar operativos de alto impacto para realizar controles de manera esporádica en diferentes lugares identificados como zonas de riesgo”, informó el Comandante General de la Policía, Mirko Sokol.

Las intervenciones estarán orientadas a identificar personas en situación irregular, especialmente extranjeros, así como a detectar a quienes porten armas de fuego.

“Se busca identificar a personas que estén de manera irregular y a quienes puedan estar armados”, señaló.

Estos operativos no se limitarán a la capital cruceña, sino que también se extenderán a provincias y ciudades fronterizas, en el marco de una estrategia integral contra el crimen organizado.

“Paralelamente, este tipo de operativos se desarrollará en diferentes provincias y zonas fronterizas”, explicaron.

El plan se mantendrá de forma indefinida hasta lograr la desarticulación de las estructuras criminales que operan en la región.

“Esto se va a desarrollar de aquí en adelante hasta que podamos desarticular todas estas organizaciones criminales que están generando temor y muerte”, enfatizó.

Como parte del refuerzo, se confirmó la llegada de unidades tácticas desde La Paz, además de la conformación de un grupo élite especializado en la lucha contra el crimen organizado, el sicariato y los ajustes de cuentas.

“Han llegado dos grupos operativos tácticos y también se ha conformado un grupo especializado de élite”, indicó.

Este equipo fue preparado durante más de un mes con entrenamiento intensivo, lo que permitirá iniciar operaciones en las próximas horas con base en Santa Cruz.

“Han estado preparándose hace un mes y medio en La Paz y ya están listos para operar”, afirmaron.

El despliegue policial busca contener la ola de violencia y fortalecer la seguridad ciudadana en una de las regiones más afectadas por hechos vinculados al crimen organizado en el país.

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