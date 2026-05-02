Potosí: mujer de 27 años muere en Villazón; su pareja es el principal sospechoso

El Ministerio Público investiga un nuevo caso de feminicidio ocurrido en el municipio de Villazón, en el departamento de Potosí, donde una mujer de 27 años perdió la vida luego de ser atacada con un arma blanca. El principal sospechoso es su concubino, de 28 años, quien fue aprehendido por la Policía.

El Fiscal Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que la víctima fue identificada como Lizet D.F.T. y que ya se realizan todos los actos investigativos para esclarecer lo sucedido.

“Como Ministerio Público se están realizando el registro del lugar del hecho, el levantamiento legal del cadáver, entrevistas testificales y otros elementos de convicción que permitirán sustentar la imputación contra el presunto autor”, señaló la autoridad.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió la noche del 1 de mayo, cerca de las 22:00, en un domicilio ubicado en la calle final Iruya entre avenida Ayacucho, en Villazón.

Según la investigación inicial, el hombre habría llegado al inmueble en estado de ebriedad y, tras una discusión con la víctima, presuntamente utilizó un objeto punzocortante para atacarla, causándole múltiples heridas en el pecho y cuello, que le provocaron la muerte.

La denuncia fue presentada por el padre de la víctima. Mientras tanto, el sindicado permanece aprehendido a la espera de su audiencia cautelar.

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