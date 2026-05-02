Brasil calienta motores por Shakira: ¿cómo ver el concierto en vivo?

Las playas de Copacabana, en Río de Janeiro, ya comienzan a llenarse de fanáticos que esperan el megaconcierto gratuito de Shakira, un evento que promete marcar un hito en su carrera.

Se estima la asistencia de cerca de dos millones de personas, lo que podría convertir esta presentación en una de las más multitudinarias en la historia reciente de la música en vivo en la región.

¿A qué hora ver el concierto en Bolivia?

El espectáculo está programado para la noche de este sábado y podrá seguirse en distintos países de la región.

En el caso de Bolivia, el concierto se podrá ver desde las 20:45, según la programación oficial.

¿Dónde ver el show en vivo?

El evento contará con transmisión en varias plataformas:

Televisión: en Brasil a través de TV Globo y Multishow

Streaming: mediante la plataforma Globoplay

YouTube: se prevé contenido en el canal de Multishow

Estas opciones permitirán que el espectáculo pueda seguirse también desde Bolivia, dependiendo del acceso a las plataformas digitales.

Ambiente de fiesta en Copacabana

Desde temprano, miles de fanáticos comenzaron a llegar a la playa con banderas, atuendos inspirados en la artista y referencias a sus canciones más icónicas.

El ambiente se vive con música, baile y una mezcla cultural marcada por el llamado “portuñol”, reflejo de la presencia de turistas de distintos países.

Expectativa internacional

Según datos oficiales, se espera la llegada de 32.000 turistas extranjeros, además de cientos de miles de visitantes nacionales y residentes de Río.

La magnitud del evento incluso genera expectativas de superar récords recientes de asistencia en conciertos masivos.

Una presentación que busca hacer historia

Para Shakira, este concierto representa uno de los momentos más importantes de su carrera, al convertirse en la primera artista latina en liderar un evento de esta magnitud en Copacabana.

La expectativa crece no solo en Brasil, sino en toda la región, donde millones de seguidores se preparan para seguir el espectáculo en vivo.

Mira la programación en Red Uno Play