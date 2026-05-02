WhatsApp cambia de apariencia con su nueva interfaz "Liquid Glass"

WhatsApp comenzó a implementar su nuevo rediseño visual denominado Liquid Glass, una actualización que incorpora efectos de transparencia, mayor profundidad visual y animaciones más fluidas para mejorar la experiencia de uso en dispositivos móviles.

Sin embargo, este cambio no solo representa una evolución estética. También vuelve a poner sobre la mesa un problema frecuente entre los usuarios: la saturación del almacenamiento interno, especialmente en celulares con poca capacidad.

WhatsApp sorprende con Liquid Glass, su actualización más elegante

Uno de los inconvenientes más comunes es que borrar fotos, videos o documentos desde la aplicación no siempre significa que desaparezcan completamente del dispositivo. Muchos archivos permanecen guardados en carpetas internas del sistema, acumulando datos residuales con el paso del tiempo.

Especialistas en tecnología advierten que estos contenidos suelen quedar almacenados en rutas internas como Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media, donde continúan ocupando memoria sin que el usuario lo note.

Esta acumulación puede provocar lentitud en el teléfono, menor rendimiento y dificultades para instalar nuevas aplicaciones o actualizaciones.

Cómo liberar espacio en WhatsApp

Para evitar problemas de almacenamiento, los usuarios pueden recurrir a herramientas sencillas. Una de ellas es ingresar a Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento, donde WhatsApp muestra qué archivos pesan más y permite eliminarlos de forma selectiva.

Otra opción es utilizar un administrador de archivos del celular para revisar manualmente las carpetas internas y borrar contenido innecesario. Antes de hacerlo, se recomienda realizar una copia de seguridad para no perder información importante.

La nueva interfaz Liquid Glass comenzó a desplegarse primero en dispositivos con sistemas operativos recientes, especialmente en iPhone, y llegará gradualmente a otros equipos.

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