WhatsApp dejará de funcionar en millones de celulares: cómo evitar perder tus chats

A partir del 8 de septiembre de 2026, WhatsApp dejará de brindar soporte a dispositivos con versiones antiguas de Android, una medida que impactará a millones de usuarios en todo el mundo.

El cambio implica que los teléfonos que funcionen con Android 5.0 o 5.1 (Lollipop) ya no podrán utilizar la aplicación. Desde esa fecha, el requisito mínimo será contar con Android 6.0 o superior.

La decisión responde a la necesidad de incorporar nuevas funciones de seguridad y herramientas avanzadas. Los sistemas operativos más antiguos, desarrollados hace más de una década, ya no tienen la capacidad técnica para soportar estas mejoras.

¿A quiénes afecta?

Los usuarios con dispositivos incompatibles comenzarán a recibir notificaciones dentro de la app advirtiendo que su equipo dejará de ser compatible.

Una vez cumplido el plazo, no podrán enviar ni recibir mensajes, y tampoco acceder a sus chats si no realizaron una copia de seguridad previamente.

En contraste, los usuarios de iPhone no se verán afectados por esta actualización, ya que el requisito se mantiene en versiones recientes de iOS (15.1 en adelante).

Cómo verificar tu celular y salvar tus chats

Si tienes dudas sobre tu equipo, estos son los pasos clave para evitar perder tu información:

1. Revisá tu versión de Android

Ingresá a Ajustes → Acerca del teléfono → Información del software. Verificá si tienes Android 5.0, 5.1 o una versión superior.

2. Actualizá el sistema

Si tu dispositivo lo permite, buscá la opción Actualización de software e instala la versión más reciente disponible.

3. Hacé una copia de seguridad

Si no puedes actualizar, abrí WhatsApp → Ajustes → Chats → Copia de seguridad y guardá tus conversaciones en Google Drive para transferirlas a otro equipo.

Tiempo límite

El plazo está marcado: antes del 8 de septiembre de 2026. Después de esa fecha, los dispositivos no compatibles quedarán fuera del servicio.

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