TV sin señal por 6 horas: lo que debes saber del simulacro del 30 de abril

La transición hacia la era digital avanza en Bolivia. La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) confirmó que este 30 de abril se realizará el tercer simulacro del apagón analógico en el eje troncal del país.

El proceso forma parte del plan de migración hacia la Televisión Digital Abierta (TDA) y se desarrollará en distintas regiones de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, incluyendo ciudades como El Alto, Viacha, Laja, Vinto, Warnes y El Torno, entre otras.

¿Cuándo será el simulacro?

El corte de señal analógica está programado de 08:00 a 14:00, es decir, durante seis horas en las que las transmisiones tradicionales se interrumpirán para dar paso a la señal digital.

Desde la ATT explicaron que este ejercicio busca preparar a la población para el cambio definitivo hacia la televisión digital.

¿Qué hacer si te quedas sin señal?

La entidad reguladora recomienda mantener la calma si la pantalla se queda sin imagen durante el simulacro.

En ese caso, se debe verificar si el televisor es compatible con señal digital o si requiere un decodificador para acceder a la TDA.

¿Qué es el apagón analógico?

El apagón analógico es la eliminación progresiva de la señal tradicional de televisión que ha funcionado durante décadas. Su reemplazo es la señal digital, que ofrece:

Mejor calidad de imagen y sonido

Mayor cantidad de canales

Menos interferencias

Uso más eficiente del espectro radioeléctrico

La ATT remarcó que este proceso “no significa perder la televisión, sino modernizarla”.

Un proceso por etapas en Bolivia

La migración a la TV digital se ejecutará en tres fases:

Mayo de 2026: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz

La Paz, Cochabamba y Santa Cruz Mayo de 2028: Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y ciudades intermedias

Cobija, Montero, Oruro, Potosí, Sucre, Tarija, Trinidad, Valle Alto y ciudades intermedias Mayo de 2030: resto del país

Con este tercer simulacro, Bolivia se acerca cada vez más al cambio definitivo en su forma de ver televisión, en un proceso que busca modernizar la señal en todo el territorio nacional.

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