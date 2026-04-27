Paro en salud afecta a pacientes en Santa Cruz: filas y reclamos en el Hospital San Juan de Dios

Trabajadores del sector salud en Santa Cruz iniciaron este lunes 27 de abril un paro de 120 horas, que se extenderá hasta el viernes 1 de mayo, afectando la atención en hospitales de primer y segundo nivel.

La medida de presión ya genera impacto en centros médicos como el Hospital San Juan de Dios, donde decenas de personas llegaron desde la madrugada e incluso la noche anterior en busca de fichas médicas, sin conocer que no habría atención.

Pacientes reclaman falta de información

En el lugar, varios ciudadanos expresaron su molestia por la falta de aviso previo. Algunos incluso pasaron la noche bajo la lluvia para intentar conseguir atención. “Llegué a las 8 de la noche y no avisaron nada. La gente se desvela y no hay atención”, relató un paciente que buscaba una cirugía para su esposa.

Otros casos reflejan la gravedad de la situación, con pacientes que temen por su salud ante la postergación de tratamientos.

El paro también afecta a personas que llegaron desde otras regiones: Pacientes de Porongo que no logran acceder a especialidades tras meses de espera

Una madre que viajó desde Yacuiba con su hija derivada por una lesión en el oído. “Me perjudica el tiempo, el pasaje y la escuela de mi hija. No sé si esperar o regresar”, señaló.

Filas y espera en medio del paro

En el inicio de esta nueva semana se observaron largas filas de pacientes, muchos con frazadas y ropa de abrigo, esperando atención pese a la suspensión del servicio.

La situación se agrava por las condiciones climáticas y la incertidumbre sobre cuándo podrán ser atendidos.

El paro en salud no solo afecta la atención médica, sino que también genera: Retrasos en cirugías y tratamientos, pérdidas económicas para pacientes y riesgos en casos de salud delicados.

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