Martins marcó el camino y Oriente no perdonó a Real Potosí en el Tahuichi (2-0)

Oriente Petrolero se hizo fuerte en casa y consiguió una victoria clave tras imponerse 2-0 a Real Potosí en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, por la cuarta fecha de la Liga de la División Profesional de Bolivia.

El conjunto albiverde mostró solidez y paciencia para destrabar un partido que se le complicó en la primera mitad. Sin embargo, todo cambió en el complemento con el ingreso de Marcelo Martins, quien fue determinante para encaminar el triunfo.

El delantero apareció en el momento justo y abrió el marcador, dándole tranquilidad a Oriente y encendiendo a la hinchada. A partir de ahí, el equipo local tomó el control del partido y aprovechó los espacios que dejó su rival.

El golpe definitivo llegó gracias a Leandro Otormín, quien firmó un verdadero golazo de tiro libre para sellar el 2-0 y asegurar los tres puntos en casa.

Con este resultado, Oriente Petrolero suma seis unidades y se ubica en la mitad de la tabla, mientras que Real Potosí queda con cinco puntos tras no poder reaccionar en el segundo tiempo.

En la próxima jornada, el equipo cruceño volverá a ser local frente a Real Tomayapo, mientras que Real Potosí recibirá a Real Oruro en busca de recuperación.

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