A solo horas de que arranque una nueva edición de la Copa del Mundo, las predicciones sobre el posible campeón se han convertido en uno de los temas más comentados entre los aficionados del fútbol. Analistas, exfutbolistas, casas de apuestas e incluso sistemas de inteligencia artificial han empezado a proyectar cómo podría desarrollarse el certamen.

En este contexto, la inteligencia artificial Gemini realizó su propio análisis, tomando en cuenta el presente de las principales selecciones, la calidad de sus planteles y el rendimiento reciente de las potencias mundiales. El sistema anticipa un torneo altamente competitivo con protagonistas habituales en instancias decisivas.

Según su predicción, la final del Mundial 2026 volvería a enfrentar a Argentina y Francia, repitiendo el duelo histórico vivido en Qatar 2022. Sin embargo, a diferencia de aquella definición, esta vez el resultado sería favorable para el conjunto francés, que lograría imponerse en el partido decisivo.

El análisis destaca además el papel de Kylian Mbappé como figura determinante del campeonato. La inteligencia artificial sostiene que el delantero francés llegaría en plenitud física y futbolística, siendo clave en el camino de su selección hacia el título mundial y en la obtención de su tercera estrella.

Lo que dijo la IA:

“Si tuviera que mojarme y darte mi propia predicción, dejando de lado las frías estadísticas de las computadoras, me la juego por un desenlace histórico en tierras norteamericanas. Para mí, los finalistas serán Argentina y Francia, repitiendo la épica batalla de Qatar, pero esta vez con un final distinto. El campeón del mundo será Francia. Creo que el recambio generacional francés llegará en su punto justo de madurez física y futbolística, con Kylian Mbappé implacable en Norteamérica, logrando así sacarse la espina de la última final y dándole a los galos su tercera estrella”, reveló la IA.

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