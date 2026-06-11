La 'Copa del Mundo' natural de Bolivia está en Atocha y mide 10 metros

En medio de los paisajes únicos del sudoeste potosino, una gigantesca formación rocosa se ha convertido en uno de los atractivos turísticos más llamativos de Bolivia. Se trata de la denominada 'Copa del Mundo', una geoforma natural ubicada en la comunidad de Falsuri, en el municipio de Atocha, cuyo sorprendente parecido con el trofeo de la FIFA ha cautivado a visitantes y usuarios de redes sociales.

La estructura, de aproximadamente 10 metros de altura, está compuesta por una base rocosa que sostiene una gran esfera en la parte superior. Su singular apariencia es el resultado de millones de años de erosión provocada por el viento y la lluvia, fenómenos que moldearon la roca hasta darle una forma que recuerda al máximo galardón del fútbol mundial.

Las fotografías del lugar se viralizaron en los últimos años y despertaron la curiosidad de miles de internautas, quienes no tardaron en bautizarla como la 'Copa del Mundo boliviana'. La popularidad de la formación incluso inspiró memes y publicaciones que ayudaron a difundir este atractivo natural más allá de las fronteras del país.

La imponente roca se encuentra en el denominado Valle de las Rocas, a unos 10 minutos de la comunidad de Falsuri y a aproximadamente cuatro horas y media de la ciudad de Potosí. El lugar forma parte de la ruta turística que conecta el Salar de Uyuni, las Lagunas de Colores y otros destinos del sur del departamento.

Pero la 'Copa del Mundo' no es la única maravilla del valle. El paisaje alberga decenas de formaciones pétreas que, por sus peculiares siluetas, han recibido nombres inspirados en animales y personajes. Entre ellas destacan figuras conocidas como el cóndor, el león, el camello, el sapo, el elefante dormido, el pingüino y la cenicienta.

Los pobladores de la zona consideran el lugar un espacio especial por la riqueza de sus formaciones geológicas y por el entorno natural que lo rodea. Para muchos visitantes, recorrer el Valle de las Rocas es como ingresar a una galería esculpida por la propia naturaleza.

Gracias a su creciente popularidad, la 'Copa del Mundo' se ha consolidado como uno de los símbolos turísticos más curiosos de Atocha y una parada obligatoria para quienes recorren los impresionantes paisajes del sur de Bolivia.

Una obra moldeada por el tiempo, el viento y la lluvia que hoy se alza como un trofeo natural en el corazón de Potosí.

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