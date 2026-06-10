La pasión por el Mundial 2026 llegó incluso al reino animal. En el Zoológico de Guadalajara, varios de sus habitantes participaron en una serie de dinámicas especiales para elegir a sus selecciones favoritas, protagonizando una jornada tan divertida como llamativa.

Elefantes, jirafas, gorilas, pumas, capibaras y guacamayas interactuaron con balones, camisetas y estructuras diseñadas especialmente para ellos, utilizando su olfato, curiosidad y preferencias alimenticias para "predecir" los resultados de algunos encuentros mundialistas.

Más allá del espectáculo, la actividad formó parte de los programas de bienestar animal del zoológico. Iván Reynoso Ruiz, médico veterinario encargado del área de primates y miembro del departamento de bienestar animal, explicó que estas dinámicas buscan estimular conductas naturales en los ejemplares bajo cuidado profesional.

“Estas estrategias permiten que los animales manifiesten comportamientos propios de su especie y tengan libertad de elección dentro de su entorno”, señaló.

Uno de los momentos más llamativos fue protagonizado por las elefantes Kenia, de 42 años, y Ashanti, de 32. Ambas participaron en un singular partido entre México y Sudáfrica, donde debían elegir entre estructuras elaboradas con pasto y carrizos. Finalmente, las gigantes del zoológico inclinaron la balanza a favor de México.

Por su parte, Juana, la jirafa líder de su grupo, otorgó la victoria a la República del Congo en una de las predicciones más comentadas de la jornada.

El puma Maluk también tuvo un papel destacado. Atraído por un apetitoso trozo de carne, eligió a Corea como ganadora frente a la República Checa antes de entretenerse jugando con un balón inspirado en el diseño oficial del Mundial.

Las gorilas Chencha y Faustina, madre e hija y únicas representantes de gorilas de tierras bajas en México, fueron las encargadas de decidir el duelo entre España y Uruguay. Guiada por su olfato, Chencha terminó favoreciendo a la selección uruguaya.

Mientras tanto, las guacamayas Isis, María y Nova también participaron en el desafío. Tras superar su cautela inicial ante los nuevos objetos, eligieron a México como su selección favorita, motivadas por una recompensa compuesta por semillas, cacahuates y pitayas.

La actividad no solo despertó sonrisas entre los visitantes, sino que también mostró cómo el deporte puede convertirse en una herramienta creativa para promover el enriquecimiento ambiental y el bienestar de los animales.

Con el Mundial a punto de comenzar, los habitantes del Zoológico de Guadalajara ya hicieron sus apuestas. Ahora solo queda esperar para saber si sus curiosas predicciones terminan haciéndose realidad.

Con información de Heraldo de México

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