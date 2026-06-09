¡Récord histórico! El dineral que ganarán Messi, Cristiano y las estrellas en el Mundial 2026

Como era de esperarse, la Copa del Mundo 2026 reúne a la constelación de estrellas más brillante del planeta fútbol. Sin embargo, esta edición no solo pasará a la historia por el nivel deportivo, sino por ser la más lucrativa jamás registrada. En este escenario de opulencia, el torneo marcará además la emotiva y definitiva despedida mundialista de los dos titanes que dominaron el deporte rey por casi dos décadas: Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

Ambos astros lideran con comodidad los ingresos anuales de la élite del fútbol, combinando contratos deportivos estratosféricos, acuerdos comerciales masivos y sus facetas como exitosos empresarios.

El "Top 10" de las fortunas mundialistas

La lista de los futbolistas con mayores ingresos anuales presentes en la cita mundialista está encabezada con holgura por el astro portugués. Cristiano Ronaldo lidera el ranking con la astronómica cifra de 295 millones de dólares al año. Su eterno rival, el capitán argentino Lionel Messi, se ubica en el segundo lugar con 140 millones de dólares. El podio lo completa la estrella francesa Kylian Mbappé, quien percibe 100 millones de dólares.

El recambio generacional y las figuras consolidadas en ligas europeas y árabes completan este selecto grupo de multimillonarios. El androide noruego Erling Haaland ocupa la cuarta posición con 80 millones de dólares, seguido por el brasileño Vinicius Junior con 60 millones.

Más abajo se encuentran el egipcio Mohamed Salah con 55 millones, el senegalés Sadio Mané con 54 millones y el argelino Riyad Mahrez con 53 millones de dólares. Cerrando el prestigioso Top 10 de ingresos se ubican las jóvenes promesas de la Liga española: el inglés Jude Bellingham con 44 millones y la joya del Barcelona, Lamine Yamal, con 43 millones de dólares anuales.

FIFA rompe el mercado: Un "sueldo" diario por jugar

Más allá de las fortunas que ya perciben en sus respectivos clubes, la FIFA ha confirmado un programa récord de incentivos que incrementa en casi un 70% lo entregado en la pasada edición de Qatar 2022. Esta bolsa histórica repartirá un total de 355 millones de dólares para beneficio directo de los protagonistas.

Bajo este nuevo esquema, cada futbolista convocado a la fase final del Mundial recibirá una compensación aproximada de 5 mil dólares por día mientras dure su participación en el torneo.

Asimismo, las instituciones deportivas no se quedarán con las manos vacías. La FIFA destinará un fondo de 250 millones de dólares para recompensar a los clubes que cedieron a sus figuras a las distintas selecciones nacionales. Con estas cifras inéditas sobre la mesa y el condimento nostálgico del último adiós de Messi y Cristiano, el Mundial 2026 consolida su estatus como el espectáculo más millonario de la Tierra.

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