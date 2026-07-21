Santos de Brasil inicia este martes su camino en los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante Universidad Central de Venezuela desde las 20:30 hora de Bolivia, en una serie donde el conjunto brasileño buscará conseguir un resultado positivo como visitante.

El encuentro se disputará en el Estadio Polideportivo Misael Delgado, ubicado en Valencia, Venezuela, donde Universidad Central intentará hacerse fuerte ante uno de los equipos con mayor historia del continente.

El conjunto venezolano llega a este compromiso luego de una derrota por 3-2 frente a Portuguesa por el campeonato local, mientras que Santos viene de caer 2-1 ante Botafogo en condición de visitante por el torneo brasileño.

El duelo genera especial expectativa en Bolivia, ya que Miguel Terceros forma parte del plantel del Santos y podría ser titular en el partido de ida. El mediocampista ofensivo boliviano busca seguir ganando protagonismo en el fútbol brasileño y tendrá una nueva oportunidad de mostrarse en un torneo internacional.

Santos, además, cuenta con la presencia de Neymar, una de sus principales figuras, quien aporta experiencia y jerarquía al equipo brasileño en esta fase decisiva de la competencia.

La instancia de playoffs de la Copa Sudamericana corresponde a una ronda previa a los octavos de final, donde los equipos que buscan avanzar al cuadro principal se enfrentan en partidos de ida y vuelta.

Con la mirada puesta en Venezuela, los aficionados bolivianos estarán atentos al rendimiento de Miguel Terceros, quien intentará dejar su sello en una nueva presentación internacional con la camiseta del Santos.

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