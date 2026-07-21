“Fue un orgullo”: Leandro Paredes retornó a casa, volvió a Boca (Video)

Leandro Paredes volvió a ponerse la camiseta de Boca Juniors después de su participación en el Mundial 2026 con la selección argentina. El mediocampista se presentó este martes en el predio del club en Ezeiza y retomó los entrenamientos junto al plantel.

La institución xeneize recibió al futbolista con un mensaje especial en sus redes sociales: “De vuelta en casa. Nuestro capitán”, acompañado de un video donde se observa a Paredes ingresando a las instalaciones, saludando a sus compañeros y a los trabajadores del club.

Posteriormente, Boca publicó imágenes del jugador realizando ejercicios físicos y trabajos tácticos en el campo de juego bajo las órdenes del cuerpo técnico, con el mensaje: “Preparando lo que viene”.

El volante de 32 años regresó sin tomarse descanso pese al desgaste de haber disputado todos los partidos del Mundial con Argentina, acumulando 475 minutos de juego y cuatro apariciones como titular. Además, afrontó la final ante España con una fisura en una costilla, según informó el periodista Martín Arévalo.

Paredes ya está disponible para el entrenador de Boca y podría ser considerado para el partido del jueves frente a O’Higgins de Chile por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, aunque su presencia dependerá de cómo responda físicamente en los entrenamientos.

El equipo argentino llega a este compromiso luego de superar a Sarmiento de Junín por 2-0 en la Copa Argentina y buscará avanzar en el torneo internacional en un duelo que se disputará en La Bombonera. Además, tendrá otro desafío el domingo ante Deportivo Riestra por la primera fecha del Torneo Clausura.

Tras regresar al país, Paredes también dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a la selección argentina. “Gracias Argentina, te amo hoy y siempre”, escribió el futbolista, quien expresó su orgullo por haber formado parte del plantel que llegó nuevamente a una final mundialista.

“Fue un orgullo ser parte de la mejor selección argentina de la historia”, manifestó el mediocampista, en una publicación donde recordó momentos del Mundial, desde el cumpleaños de Lionel Messi hasta el partido decisivo ante España.

Aunque no confirmó si esta fue su última Copa del Mundo, sus palabras generaron emoción entre los hinchas argentinos, que interpretaron el mensaje como una reflexión sobre una etapa importante de su carrera con la Albiceleste.

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