¿Nació en Haití y juega para Argentina? Conoce la historia de la nueva joya albiceleste

La vida de Stephen “Kiki” Ramos parece una película. Nació en Puerto Príncipe, Haití, pero su destino futbolístico quedó ligado a Argentina desde sus primeros meses de vida. Hoy, con 17 años, el delantero de Vélez Sarsfield acaba de alcanzar un logro histórico: ponerse por primera vez la camiseta de una selección argentina juvenil.

Kiki Ramos junto a sus compañeros en Ezeiza. Foto: AFA.

Ramos fue incluido por Diego Placente en la convocatoria de la Sub 17 que realizó entrenamientos en el predio de Ezeiza. Su llamado tiene un significado especial, ya que se convirtió en el primer futbolista nacido en Haití en integrar una selección argentina en cualquiera de sus categorías.

Según medios argentinos, su llegada al fútbol ocurrió casi por casualidad. Cuando tenía apenas seis años, un vecino cercano a Vélez lo invitó a probar suerte en el club de Liniers. Aquella oportunidad terminó convirtiéndose en el inicio de un camino que lo llevó a destacarse dentro de una de las canteras más importantes del país.

Con el paso de los años, el extremo comenzó a llamar la atención por sus condiciones ofensivas. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para atacar espacios hicieron que dentro del club lo vieran como un futbolista con un futuro prometedor.

El proceso, sin embargo, tuvo un momento complicado. Durante 2025 sufrió una serie de lesiones que frenaron su crecimiento y lo alejaron de las canchas. Pero lejos de detener su carrera, el joven atacante regresó con más fuerza y en 2026 volvió a mostrar su mejor versión.

Sus números terminaron respaldando esa recuperación. En la presente temporada acumula 12 goles en el torneo de Inferiores de la AFA con la Sexta División de Vélez. Además, protagonizó una actuación inolvidable al marcar cuatro tantos frente a Rafaela y también convirtió en la victoria del Fortín ante Boca Juniors.

El rendimiento del juvenil despertó el interés del cuerpo técnico de la selección y abrió una nueva etapa en su carrera. Aunque mantiene la doble nacionalidad argentina y haitiana, Ramos ya tomó una decisión deportiva: defender los colores de la Albiceleste.

Durante el microciclo en Ezeiza, el futbolista compartió entrenamientos con otros talentos juveniles convocados por Placente, en una preparación que apunta al Mundial Sub 17 de Qatar, torneo que se disputará entre noviembre y diciembre.

Argentina formará parte del Grupo C y debutará ante Australia el 19 de noviembre. Luego enfrentará a Mozambique y cerrará la fase inicial frente a Dinamarca.

La historia de Kiki Ramos es una muestra de cómo el fútbol puede unir diferentes culturas. Nació en Haití, creció bajo la bandera argentina y ahora empieza a escribir su propio capítulo con la camiseta nacional.

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