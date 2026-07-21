Así festeja Erling Haaland sus 26 años tras el Mundial: banquete en un yate junto a su novia

El delantero noruego disfruta de sus vacaciones de verano tras el Mundial 2026. Su pareja, Isabel Haugseng Johansen, compartió imágenes de una exclusiva celebración a bordo de un yate que no pasaron desapercibidas entre sus seguidores.
21/07/2026 11:07
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Erling Haaland celebra este 21 de julio su cumpleaños número 26 lejos de las canchas y disfrutando de unos días de descanso tras su participación en el Mundial 2026.
Las imágenes que más han llamado la atención fueron compartidas en Instagram por su novia, Isabel Haugseng Johansen. En ellas se observa a la pareja disfrutando de un paseo en un yate, con una mesa repleta de carnes asadas, ensaladas, frutas y otros platillos, mientras navegan por el mar durante sus vacaciones.
La publicación rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes aprovecharon la ocasión para felicitar al delantero noruego por su cumpleaños y comentar el exclusivo escenario elegido para la celebración.
El festejo llega después de la participación de Haaland en el Mundial 2026, donde volvió a demostrar su capacidad goleadora y fue una de las principales figuras de la selección de Noruega.
Tras finalizar sus vacaciones, el atacante del Manchester City se incorporará a la pretemporada de su club para preparar una nueva campaña, en la que buscará seguir ampliando su impresionante registro goleador.
Mientras tanto, el goleador disfruta de un merecido descanso junto a su pareja antes de regresar a la actividad, celebrando sus 26 años en un ambiente de lujo y tranquilidad en alta mar.
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