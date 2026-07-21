Así festeja Erling Haaland sus 26 años tras el Mundial: banquete en un yate junto a su novia

Erling Haaland celebra este 21 de julio su cumpleaños número 26 lejos de las canchas y disfrutando de unos días de descanso tras su participación en el Mundial 2026.

Banquete por el cumpleaños de Haaland que subió a sus redes sociales su novia Isabel Haugseng Johansen.

Las imágenes que más han llamado la atención fueron compartidas en Instagram por su novia, Isabel Haugseng Johansen. En ellas se observa a la pareja disfrutando de un paseo en un yate, con una mesa repleta de carnes asadas, ensaladas, frutas y otros platillos, mientras navegan por el mar durante sus vacaciones.

La publicación rápidamente generó reacciones entre los aficionados, quienes aprovecharon la ocasión para felicitar al delantero noruego por su cumpleaños y comentar el exclusivo escenario elegido para la celebración.

El festejo llega después de la participación de Haaland en el Mundial 2026, donde volvió a demostrar su capacidad goleadora y fue una de las principales figuras de la selección de Noruega.

Tras finalizar sus vacaciones, el atacante del Manchester City se incorporará a la pretemporada de su club para preparar una nueva campaña, en la que buscará seguir ampliando su impresionante registro goleador.

Mientras tanto, el goleador disfruta de un merecido descanso junto a su pareja antes de regresar a la actividad, celebrando sus 26 años en un ambiente de lujo y tranquilidad en alta mar.

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