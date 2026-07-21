[Video] ¡Sorprendente! Así luce Vinícius Jr. tras realizarse una operación estética

Vinicius Jr. nuevamente en el centro de la noticia por temas extra futbolísticos. El delantero del Real Madrid y de la selección de Brasil sorprendió con un notable cambio en su rostro tras someterse a un procedimiento estético al término del Mundial 2026.

Las primeras imágenes del futbolista comenzaron a circular en redes sociales luego de su visita a una clínica en Goiânia, Brasil, donde, según diversos informes, se realizó una armonización del mentón con el objetivo de conseguir una mayor definición en esa zona del rostro y la mandíbula.

El procedimiento, que utiliza rellenos inyectables para modificar los contornos faciales sin necesidad de una cirugía tradicional, fue realizado por el dermatólogo Alessandro Alarcao, quien, de acuerdo con TMC, viajó desde Miami hasta Brasil para atender al atacante.

Las fotografías difundidas mostraron un mentón más marcado y un perfil facial diferente al que los aficionados estaban acostumbrados a ver durante el Mundial. El cambio generó una gran cantidad de comentarios en internet, donde algunos usuarios aseguraron que el brasileño lucía "irreconocible" e incluso lo compararon con el exmediocampista de Brasil y Chelsea, Ramires.

El tratamiento llegó poco después de la eliminación de Brasil en los octavos de final del Mundial 2026 frente a Noruega, la despedida más temprana de la Canarinha en una Copa del Mundo desde 1990. A pesar del resultado colectivo, Vinicius firmó una destacada actuación al registrar cuatro goles y una asistencia en cinco partidos.

Tras sus vacaciones, el atacante se prepara para reincorporarse a la pretemporada del Real Madrid, mientras continúa la incertidumbre sobre su futuro. Vinicius tiene un año más de contrato con el conjunto español, situación que ha alimentado las especulaciones sobre una posible renovación o una eventual salida del club. Sin embargo, el presidente Florentino Pérez ha manifestado públicamente su intención de que el jugador continúe defendiendo la camiseta blanca.

La nueva imagen del brasileño ha acaparado la atención de los aficionados, aunque la decisión de someterse al procedimiento estético forma parte de una elección personal realizada durante su descanso después del Mundial.

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