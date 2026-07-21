Pau Cubarsí, el joven que conquistó el mundo y se convirtió en el muro de España

España construyó su segundo título mundial desde una solidez defensiva extraordinaria: recibió únicamente un gol en ocho partidos y mantuvo su portería invicta en siete encuentros, el mejor registro conseguido por una selección campeona del mundo.

En el centro de aquella estructura apareció Cubarsí, quien disputó 750 minutos, la cifra más alta entre los jugadores de campo españoles, igualada únicamente por otros futbolistas destacados del torneo. Su seguridad con el balón, capacidad para anticiparse y tranquilidad bajo presión fueron fundamentales en el camino hacia el campeonato.

Campeón en su primer Mundial

El joven defensor fue titular durante una campaña en la que España superó cada desafío hasta derrotar por 1-0 a Argentina en la final, gracias al gol de Ferran Torres durante la prórroga. Con aquel triunfo, la Roja conquistó la segunda Copa del Mundo de su historia.

Cubarsí y Lamine Yamal, ambos de 19 años, también ingresaron en un grupo exclusivo de adolescentes que disputaron una final mundialista y terminaron levantando el trofeo, junto a nombres históricos como Pelé, Giuseppe Bergomi y Kylian Mbappé.

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El mejor joven del Mundial

Su rendimiento fue reconocido oficialmente por la FIFA, que le entregó el Premio al Mejor Jugador Joven del Mundial 2026.

Cubarsí cerró así una actuación inolvidable: campeón mundial en su primera participación, líder de una defensa récord y distinguido como una de las grandes apariciones del campeonato.

El futbolista formado en la cantera del FC Barcelona demostró que la edad puede aparecer en el documento, pero no necesariamente en la cancha. Jugó con inteligencia, personalidad y una madurez impropia de alguien que todavía tiene edad juvenil.

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Un talento sin techo

El Mundial terminó, pero la historia de Pau Cubarsí apenas comienza.

A los 19 años ya puede decir que fue campeón del mundo, que enfrentó la máxima presión posible y que salió fortalecido. Mientras otros futbolistas necesitan toda una carrera para acercarse a la gloria, él la encontró en su primera participación mundialista.

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