¿Qué pasa en Blooming? Deudas, una demanda FIFA y un pedido urgente a la FBF

Blooming atraviesa días de intenso trabajo en dos frentes: resolver temas administrativos y preparar su próximo compromiso por el campeonato de la División Profesional.

La dirigencia celeste busca llegar a un acuerdo por obligaciones económicas pendientes con los futbolistas uruguayos Nahuel Acosta, Franco Posse y Santiago Echevarne, una situación que debe ser solucionada para poder avanzar con la habilitación de nuevos refuerzos.

A este panorama se suma una nueva demanda presentada ante la FIFA por Guido Vadalá, otro asunto que la institución cruceña analiza dentro de su planificación.

Mientras tanto, Blooming también realiza gestiones ante la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para modificar el horario del partido frente a The Strongest, correspondiente a la undécima fecha del torneo de la División Profesional.

El encuentro está fijado inicialmente para las 19:30, pero la Academia solicitó que se dispute a las 15:00 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, debido a que el escenario deportivo todavía presenta inconvenientes técnicos con su sistema de iluminación artificial.

El secretario general de Blooming, Fabricio Franzhek, explicó a Red Uno que la solicitud surge tras informes del Servicio Departamental de Deportes y del director del escenario, quienes recomendaron la posibilidad de jugar en horario diurno mientras se solucionan los problemas eléctricos.

“Tenemos conocimiento a través de una nota que ha realizado el Servicio Departamental de Deportes y también una nota de prensa del director, donde indican que se puede jugar de día debido a algunos inconvenientes técnicos con la luz para disputar partidos nocturnos”, explicó Franzhek.

El dirigente agregó que el club ya envió la solicitud correspondiente a la FBF para que la Comisión de Competiciones evalúe el cambio de horario y el partido pueda desarrollarse por la tarde.

Blooming espera una respuesta favorable mientras continúa trabajando en la parte administrativa y deportiva para afrontar el duelo ante The Strongest con la intención de sumar puntos en el campeonato nacional.

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