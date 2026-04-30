El secretario general de Blooming, Fabricio Franzhek, se refirió a la insólita sanción impuesta por la Conmebol, que obliga al club cruceño a pagar 15.000 dólares tras el lanzamiento de una yuca al campo de juego durante el partido ante River Plate por la Copa Sudamericana.

Franzhek explicó que, desde el punto de vista jurídico, el tribunal disciplinario consideró el alimento como un objeto contundente, es decir, un proyectil que representa un riesgo para los protagonistas del encuentro.

“Una yuca es tomada en cuenta como un objeto contundente, como un proyectil. El tribunal adquirió ese criterio y nos impone la multa de 15 mil dólares”, señaló.

Asimismo, el dirigente lamentó que la sanción no admita ningún tipo de recurso, por lo que la institución está obligada a cumplir con el pago. “Estas resoluciones no tienen apelación, tocará asumir nomás”, afirmó.

Franzhek calificó la situación como inesperada y perjudicial para el club, ya que implica una pérdida económica importante derivada de un hecho aislado protagonizado por un hincha.

En ese sentido, reiteró el llamado a la afición para evitar este tipo de conductas en futuros partidos internacionales. “Perder 15 mil dólares de esta manera es muy feo, pero no tenemos otra opción. Pedimos a los hinchas que estos hechos no vuelvan a suceder”, concluyó.

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