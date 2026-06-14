¿Trump le dará una Green Card a Pochettino si EEUU gana el Mundial? Esto es lo que se sabe

En las últimas horas comenzó a circular con fuerza una llamativa versión relacionada con la selección de Estados Unidos y su entrenador, Mauricio Pochettino. Diversas publicaciones en redes sociales aseguran que el presidente Donald Trump le habría prometido una Green Card al técnico argentino en caso de que el combinado norteamericano se consagre campeón del Mundial 2026.

Sin embargo, hasta el momento no existe ningún pronunciamiento oficial de la Casa Blanca, la Federación de Fútbol de Estados Unidos ni del propio Pochettino que confirme dicha promesa. Todo apunta a que la información surgió a partir de publicaciones virales que rápidamente fueron compartidas por aficionados en distintas plataformas.

Lo que sí está confirmado es que Trump se comunicó recientemente con Pochettino antes del debut mundialista de Estados Unidos frente a Paraguay. Durante esa conversación, el mandatario le expresó su apoyo y le manifestó que considera que el equipo tiene posibilidades de llegar a las instancias decisivas del torneo.

La llamada forma parte del respaldo que ha mostrado el gobierno estadounidense al Mundial 2026, certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. Trump también destacó públicamente la importancia del evento y el impacto que tendrá el fútbol en el país durante las próximas semanas.

¿Y qué es una Green Card? Se trata de la tarjeta de residencia permanente que permite a una persona vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Aunque Pochettino ya desarrolla su labor como seleccionador nacional en territorio estadounidense, obtener una Green Card le otorgaría un estatus migratorio permanente.

Por ahora, la supuesta promesa de Trump sigue siendo una versión viral sin confirmación oficial.

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