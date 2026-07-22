Atención Bolivia: Lucas Macazaga tiene nuevo equipo en España

El futbolista boliviano Lucas Macazaga afrontará un nuevo desafío en el fútbol español. El defensor de 19 años fue cedido por el C.D. Leganés a la S.D. Ponferradina, equipo que competirá en la temporada 2026/2027 de la Primera Federación.

La operación fue anunciada por el club madrileño a través de sus canales oficiales, confirmando el préstamo del lateral con el propósito de que tenga mayor protagonismo y continuidad durante la campaña.

Con este movimiento, Macazaga tendrá la oportunidad de acumular experiencia en una competición exigente, aspecto que el Leganés considera clave para su desarrollo deportivo. La intención de la institución es que el joven boliviano regrese con mayor ritmo competitivo y preparado para pelear por un lugar en el primer equipo.

La Ponferradina, uno de los clubes tradicionales de la Primera Federación, apostará por el talento del defensor boliviano, quien buscará aprovechar esta oportunidad para consolidarse en el fútbol español y continuar con su proyección internacional.

ESTO DICE EL COMUNICADO:

El C.D. Leganés y la S.D. Ponferradina han alcanzado un acuerdo para la cesión de nuestro futbolista Lucas Macazaga, de 19 años de edad, para la temporada 2026/2027 al conjunto berciano.

El canterano Lucas Macazaga e internacional absoluto con Bolivia jugará el próximo curso con la S.D. Ponferradina en Primera RFEF. El joven lateral derecho ha disputado la última campaña 22 partidos con el filial pepinero en el Grupo 7 de Tercera Federación y el 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF. Además, en el mes de marzo disputó la clasificación para el Mundial con la selección absoluta boliviana.

El club le desea la mayor de las suertes en esta nueva campaña.

A sus 19 años, Macazaga suma un nuevo paso en su carrera, con el reto de ganar protagonismo y demostrar sus condiciones en una temporada que podría ser determinante para su futuro en el Leganés.

Mira la programación en Red Uno Play