¡Zlatan explota! Destrozó a Argentina y a Paredes: "Si yo estuviera ahí..."

Zlatan Ibrahimovic volvió a ser protagonista durante el Mundial 2026, aunque esta vez fuera de las canchas. En su papel como analista de Fox Sports, el histórico exfutbolista sueco lanzó una dura crítica contra Leandro Paredes por los incidentes ocurridos al finalizar la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium.

El exgoleador condenó la reacción del mediocampista argentino, quien fue señalado por agredir a Eric García y Gavi tras el pitazo final. Ibrahimovic aseguró que la actitud de Paredes estuvo lejos de representar el profesionalismo que exige un partido de esa magnitud.

"Paredes puede alegrarse de que no hubiera ningún jugador como yo en el campo. Si yo estaba ahí, le daba un cabezazo y me expulsaban. Eso no es profesional", expresó el sueco durante la transmisión.

Zlatan también cuestionó la pasividad de los futbolistas españoles durante el altercado y afirmó que le sorprendió que ninguno reaccionara para defender a sus compañeros mientras ocurría la agresión.

Más allá de la polémica, Ibrahimovic destacó el desempeño de España a lo largo del campeonato y sostuvo que el título fue completamente merecido. Según su análisis, el conjunto dirigido por Luis de la Fuente fue el equipo que mejor fútbol mostró durante toda la competición.

Además, remarcó que Argentina prácticamente no generó peligro en la final y aseguró que el resultado fue un reflejo de lo sucedido sobre el terreno de juego.

El exdelantero cerró su intervención recordando que antes del inicio del Mundial había pronosticado que España levantaría el trofeo. También elogió el rendimiento defensivo del campeón y sostuvo que el mejor equipo terminó conquistando la Copa del Mundo.

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