Oriente Petrolero confirma el fichaje de Máximo Mamani

Oriente Petrolero puso fin a días de especulaciones al confirmar oficialmente la incorporación del futbolista Máximo Mamani a sus filas. El talentoso deportista desembarca en el conjunto albiverde tras vestir la camiseta de Always Ready, consolidando así un traspaso de alto impacto entre dos de las instituciones más relevantes del país.

Formación internacional para el esquema albiverde

Mamani cuenta con un recorrido formativo de primer nivel al haber realizado sus divisiones inferiores en las filas del club argentino Vélez Sarsfield. Su notable proyección técnica e intensidad en el campo le permitieron ser convocado para vestir la camiseta de la selección boliviana.

El futbolista pisó territorio boliviano a principios de enero para comenzar una etapa decisiva en su trayectoria deportiva dentro del balompié profesional. Gracias a sus raíces familiares, completó oportunamente sus trámites de nacionalización para quedar habilitado de cara a los desafíos de la Verde y asentar su carrera en el ámbito local.

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