Red Uno acompañó el emotivo recibimiento de la Scaloneta tras el Mundial 2026

La emoción no terminó con el pitazo final del Mundial 2026. Tras la derrota ante España en la final, la selección argentina volvió a casa y recibió una multitudinaria bienvenida por parte de sus hinchas, con la presencia de Red Uno de Bolivia, que acompañó de cerca cada detalle del regreso de la Albiceleste.

Con Copa o sin Copa, los aficionados argentinos salieron a las calles de Buenos Aires para demostrar su apoyo al equipo dirigido por Lionel Scaloni. La llegada de los jugadores y el cuerpo técnico estuvo marcada por la alegría, los cánticos y el reconocimiento al esfuerzo realizado durante la Copa del Mundo.

El recorrido del plantel en un autobús descapotable reunió a miles de seguidores que colmaron las calles para saludar a sus futbolistas y agradecerles por defender la camiseta argentina en el máximo torneo internacional.

"Un agradecimiento total, lo dieron todo. La verdad, contentísimo con Messi, con Scaloni, con todos. Scaloni no te vas, por favor te lo pido", expresó uno de los hinchas presentes durante la celebración.

Otro aficionado destacó el respaldo incondicional hacia el equipo:

"A la selección la alentamos en todo momento, vamos a estar al lado de todos ellos. Vamos Argentina, vamos mi selección, lo amamos a todos los jugadores. Aguante Argentina".

La emoción también estuvo presente entre los más pequeños. Un niño que esperaba el paso del equipo resumió el sentimiento de muchos fanáticos con una frase:

"Aguante selección argentina y aguante Messi".

De esta manera, Red Uno de Bolivia cerró una cobertura histórica del Mundial 2026, llevando a su audiencia todos los detalles desde México, Estados Unidos y finalmente Argentina, donde acompañó el retorno de la Scaloneta a su tierra natal.

Pese a no conseguir el título tras caer 1-0 ante España en la final, la selección argentina fue recibida como campeona por sus hinchas, quienes reconocieron el compromiso y la entrega de un equipo que volvió a estar entre los mejores del mundo.

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