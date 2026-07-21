FIFA reveló los 13 récords del Mundial: Messi lideró la lista

El Mundial 2026 no solo coronó a España como campeona: también dejó una colección de actuaciones y estadísticas que modificaron para siempre los libros de historia.

La FIFA publicó los 13 grandes récords quebrados durante el torneo disputado en Canadá, México y Estados Unidos, con Lionel Messi como uno de sus principales protagonistas. El capitán argentino estableció tres marcas individuales y terminó momentáneamente como máximo goleador histórico, aunque Kylian Mbappé lo superó durante el último fin de semana de la competencia.

Los tres récords de Lionel Messi

1. El jugador con más victorias: 23

Messi superó a Miroslav Klose y quedó como el futbolista con más triunfos en la historia de la Copa del Mundo.

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El capitán condujo a Argentina hacia siete victorias consecutivas en la edición 2026 y elevó su registro personal a 23 partidos ganados. Kylian Mbappé, con 17 triunfos, aparece entre los futbolistas activos que podrían intentar acercarse a esa cifra.

2. Goles en nueve partidos consecutivos

Just Fontaine y Jairzinho compartían la marca anterior al haber anotado en seis presentaciones seguidas.

Messi prolongó la racha que había iniciado en Catar 2022 y consiguió marcar en nueve encuentros mundialistas consecutivos, luego de convertir durante sus primeros partidos en Norteamérica.

3. Siete goles desde fuera del área

El argentino también se transformó en el jugador con más goles desde fuera del área en la historia del torneo.

Antes de 2026 había convertido de larga distancia ante Bosnia y Herzegovina, Irán y Nigeria en 2014, además de hacerlo contra México en 2022. Durante la última Copa amplió su cuenta hasta llegar a siete remates exteriores convertidos, superando el registro del brasileño Rivellino.

Mbappé terminó como máximo goleador histórico

4. Kylian Mbappé alcanzó los 22 goles

Messi comenzó el Mundial con un gol más que Mbappé y llegó a superar el antiguo récord de 16 tantos de Miroslav Klose.

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Sin embargo, el delantero francés protagonizó una impresionante remontada goleadora y terminó la competencia con 22 tantos, uno más que el argentino, para quedarse en solitario con el primer lugar de la clasificación histórica.

Olise superó una marca de Pelé

5. Siete asistencias en una misma edición

Michael Olise entregó siete pases de gol con Francia y superó las seis asistencias que Pelé había registrado durante el histórico Mundial de México 1970.

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Cinco de esas asistencias terminaron en goles de Mbappé, estableciendo también la mayor cantidad de pases decisivos de un futbolista hacia un mismo compañero durante una sola edición.

Rodri dominó la circulación del balón

6. Un total de 790 pases completados

Rodri mejoró su propia marca al completar 790 pases durante el camino de España hacia el título.

El mediocampista ya había establecido el récord anterior en Catar 2022, donde registró 638 pases exitosos. Antes de él, la mejor cifra pertenecía a Xavi Hernández, con 599 durante Sudáfrica 2010.

Cristiano Ronaldo marcó en seis Mundiales

7. El primer futbolista que anota en seis ediciones

A sus 41 años, Cristiano Ronaldo se convirtió en el primer jugador masculino en marcar goles en seis Copas del Mundo diferentes: 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 y 2026.

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El portugués también terminó como el segundo goleador de mayor edad en la historia de la competencia, únicamente por detrás del camerunés Roger Milla.

Unai Simón levantó un muro en el arco español

8. Siete vallas invictas en una edición

Unai Simón terminó sin recibir goles en siete de los ocho encuentros disputados por España, incluido el triunfo por 1-0 ante Argentina en la final.

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La mejor marca anterior era de cinco porterías imbatidas. España recibió solamente un gol durante toda la competencia y Simón fue reconocido con el Guante de Oro.

Dos duplas goleadoras hicieron historia

9. Compañeros con seis goles en la misma edición

Jude Bellingham y Harry Kane se convirtieron en los primeros compañeros que alcanzaron, cada uno, un mínimo de seis goles durante una misma Copa del Mundo.

Posteriormente, los franceses Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé repitieron la hazaña, dejando dos duplas históricas en Norteamérica.

Dick Advocaat desafió el paso del tiempo

10. El entrenador más veterano

Dick Advocaat dirigió a Curazao con 78 años y 271 días, convirtiéndose en el técnico de mayor edad en sentarse en un banquillo mundialista.

El neerlandés superó, entre otros, a Otto Rehhagel, Carlos Queiroz, Hugo Broos y Miroslav Koubek.

Deschamps superó a Helmut Schön

11. El entrenador con más partidos mundialistas

Didier Deschamps alcanzó los 26 partidos dirigidos en Copas del Mundo y superó los 25 del alemán Helmut Schön.

El francés estuvo al frente de su selección en cuatro ediciones: llegó a cuartos de final en 2014, fue campeón en 2018, subcampeón en 2022 y alcanzó las semifinales en 2026. También terminó como el entrenador con más victorias en la historia del torneo.

Johan Manzambi hizo historia desde el banco

12. El suplente más joven que marcó un doblete

El suizo Johan Manzambi ingresó durante el partido contra Bosnia y Herzegovina y necesitó menos de tres minutos para conseguir su primer gol.

Después volvió a convertir y, con 20 años y 247 días, se transformó en el futbolista más joven que anota dos veces después de ingresar como suplente en un encuentro mundialista.

Eloy Room resistió un ataque interminable

13. Dieciséis atajadas en un mismo partido

El arquero de Curazao realizó 16 intervenciones ante Ecuador e igualó el récord que Tim Howard había establecido con Estados Unidos frente a Bélgica en 2014.

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La diferencia es que Howard alcanzó esa cifra durante un partido que tuvo tiempo suplementario, mientras que Room lo consiguió dentro de los 90 minutos reglamentarios.

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