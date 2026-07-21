Revolución en Oriente y Blooming: ¿quién llega y quién se va?

Los dos clubes más representativos de Santa Cruz afrontarán el segundo semestre con realidades distintas. Mientras Oriente Petrolero atraviesa una profunda crisis institucional y financiera que obligó a una reestructuración de su plantel, Blooming apuesta por recuperar protagonismo tras una preocupante caída en su rendimiento durante las últimas jornadas.

Durante una entrevista en el programa El Mañanero de Red Uno de Bolivia, el periodista partidario de Oriente Petrolero, Diego Gutrie, aseguró que la situación del club genera incertidumbre entre sus hinchas.

"Oriente está atravesando una crisis financiera, una crisis institucional muy grave y esto ha hecho que tanto el presidente como el resto del directorio no aparezcan ni se muestren en las redes sociales ni con los medios de prensa. Entonces el socio de Oriente o el orientista tiene una incertidumbre tremenda", afirmó.

Gutrie explicó que el equipo sufrió una reestructuración casi total en este mercado de pases. "Salvo el arquero, han llegado tres uruguayos para reforzar las tres líneas del equipo: un defensor, un mediocampista y un delantero. A todo esto no sabemos quién está manejando el club; en la página oficial solo se anunció la llegada de estos tres futbolistas", señaló.

El periodista también destacó las incorporaciones de Máximo Mamani, Jairo Jean y un jugador de la categoría Sub-17 de Always Ready, asegurando que el club optó por buscar futbolistas jóvenes con proyección.

"Han salido a buscar jugadores jóvenes, hombres y no nombres que puedan darle otra cara al plantel. Todo libro de pases genera expectativa", agregó.

En cuanto a los movimientos del plantel refinero, los refuerzos confirmados son Francisco López, Nahuel Roldán, Octavio Perdomo, Julio Herrera y Diego Rodríguez, mientras que Kevin Soni dejó la institución.

Por su parte, el periodista partidario de Blooming, Víctor Vaca, explicó que la realidad de la academia cruceña es diferente.

"Blooming empezó el año con un equipo amplio. Esdrás Mendoza salió a préstamo a Universitario de Vinto y Jeison Chura seguramente tendrá más minutos en este semestre. Algunos juveniles también esperan su oportunidad", indicó.

Sin embargo, Vaca remarcó que la principal preocupación pasa por los resultados deportivos.

"En Blooming preocupa la falta de resultados. De los últimos 11 partidos solamente ha ganado dos. El hambre y la intensidad se han perdido en este equipo", sostuvo.

Para afrontar la segunda parte del año, Blooming tendrá como principal novedad la llegada de Erwin Sánchez como director técnico. Además, las bajas confirmadas son las de Esdrás Mendoza y Anthony Vázquez.

Con planteles renovados y objetivos distintos, Oriente Petrolero y Blooming buscarán cambiar su panorama en el segundo semestre, con la ilusión de volver a ser protagonistas del fútbol boliviano.

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