El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, anunció que el exalcalde Jhonny Fernández fue citado a declarar este jueves ante la Justicia por una denuncia relacionada con el presunto manejo irregular de créditos durante su gestión.

Saavedra sostuvo que una de las operaciones observadas corresponde a un crédito de Bs 66 millones, cuyos recursos debían destinarse a proyectos como un viaducto en el cuarto anillo y obras en la doble vía a La Guardia.

“En este momento no hay la plata, no hay el viaducto, solo hay una deuda”, manifestó.

La denuncia por el crédito destinado al viaducto ya había sido presentada públicamente en abril. En aquella oportunidad, Saavedra afirmó que el proyecto debía comenzar en 2023 y denunció que, más de dos años después, no se encontraba la obra terminada ni el dinero en la cuenta correspondiente.

Denuncia otros dos créditos

La autoridad municipal aseguró que la situación no se limitaría al financiamiento de Bs 66 millones. Según sus declaraciones, se habría identificado un procedimiento similar en otros dos créditos, elevando el monto observado a más de Bs 190 millones.

Saavedra acusó a la anterior administración de haber utilizado recursos destinados a determinadas obras para cubrir otros gastos municipales, provocando que la Alcaldía quedara con las obligaciones financieras, pero sin los proyectos concluidos.

Estas afirmaciones forman parte de las denuncias formuladas por el alcalde y deberán ser investigadas y comprobadas por las autoridades competentes.

“Tendrá que rendir cuentas”

Con un mensaje contundente, Saavedra afirmó que la comparecencia de Fernández permitirá avanzar en el esclarecimiento del destino de los recursos.

“Hoy, Jhonny Fernández ha sido citado a declarar y tendrá que rendir cuentas ante la Justicia este jueves por la denuncia que hicimos”.

El alcalde añadió que buscará establecer responsabilidades por el presunto daño económico ocasionado al municipio.

“Llegó la hora de rendir cuentas y de pagar por el daño que le han hecho a Santa Cruz”, expresó.

Saavedra ejerce actualmente como alcalde de Santa Cruz de la Sierra y ha señalado que la lucha contra la corrupción y la revisión de las administraciones anteriores se encuentran entre los ejes de su gestión.

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