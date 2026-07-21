El Alto convoca a jornada de limpieza en los ríos Seco y Seke

La Secretaría Municipal de Medio Ambiente y Riesgos de El Alto lanzó una campaña de limpieza de los ríos Seco y Seke, con el objetivo de retirar residuos sólidos, reducir el riesgo de inundaciones y generar conciencia sobre la protección de estos afluentes.

La jornada se desarrollará este sábado 25, desde las 09:00, con la participación de 13 frentes de trabajo, instituciones y voluntarios que recorrerán distintos sectores de ambos ríos para recolectar basura.

Jornada de limpieza por el bien de El Alto

La secretaria municipal de Medio Ambiente y Riesgos, Nayra Flores, invitó a la población a sumarse a la iniciativa y explicó que los participantes solo necesitan llevar guantes, botas y un balde.

La autoridad advirtió que la acumulación de residuos, especialmente plásticos, representa un riesgo para las cuencas y puede agravar las inundaciones durante la temporada de lluvias. Además, recordó que la disposición de basura en ríos está prohibida por la normativa ambiental vigente.

"Los residuos plásticos permanecen casi 400 años dentro de nuestras cuencas y es así como mucha población puede venir con solo guantes, botas y un balde y ser parte de esta campaña de sensibilización", afirmó Flores.

Los puntos de concentración estarán ubicados en los principales puentes de los ríos Seco y Seque, mientras que la Alcaldía difundirá el detalle de los lugares de encuentro a través de sus canales oficiales. La campaña busca promover una mayor responsabilidad ciudadana para evitar que los desechos continúen contaminando los afluentes de la ciudad.

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