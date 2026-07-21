¿Sientes tu garrafa más ligera? Esta es la línea de la ANH para denunciar

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) exhortó a la población a verificar el peso y las condiciones de las garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) antes de recibirlas, con el fin de garantizar que el producto sea entregado en las condiciones establecidas.

La institución recordó que una garrafa llena debe registrar un peso de entre 21,5 y 22,5 kilogramos, por lo que recomienda comprobar este aspecto al momento de la compra, además de revisar que el precinto de seguridad permanezca intacto y sin señales de manipulación.

En caso de detectar que la garrafa tiene un peso inferior al establecido o presenta alguna irregularidad, la ANH pidió a los usuarios presentar la denuncia correspondiente para que se realicen las verificaciones y acciones necesarias.

Los reclamos pueden efectuarse a través de las líneas habilitadas por la entidad reguladora: 67199491 y 723... (número difundido de manera parcial en el material proporcionado). La ANH reiteró que estas medidas buscan proteger los derechos de los consumidores y asegurar una distribución adecuada del GLP.

Mira la programación en Red Uno Play