“Solo lo corregí porque lo amo”: madre busca desesperadamente a su hijo desaparecido desde mayo

La angustia y la incertidumbre acompañan desde hace dos meses a Inés Villarroel, quien continúa buscando a su hijo José Manuel Ibarra Villarroel, de 17 años, desaparecido desde el pasado mes de mayo, cuando salió de su vivienda con destino a su colegio y nunca llegó a clases.

Según relató la madre, la última conversación que tuvo con su hijo fue luego de haberle llamado la atención por su comportamiento. Asegura que, como cualquier padre, buscaba corregirlo y orientarlo por el camino correcto.

“Solo le llamé la atención porque se estaba portando mal. Le dije que se portara bien y que, si seguía así, prefería mandarlo con su padre al campo a trabajar. Creo que esa fue su rabia”, expresó.

Inés explicó que desde el mismo día de la desaparición comenzó una intensa búsqueda y difundió avisos para tratar de localizarlo; sin embargo, hasta la fecha no ha obtenido resultados.

“Yo lo mandé a clases, pero nunca llegó al colegio. Esa noche tampoco volvió a la casa”, contó la mujer, quien vive en el barrio Guadalupe, en el municipio de Montero.

La madre señaló que recibió información no confirmada de que el adolescente habría sido visto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, por lo que decidió ampliar la búsqueda y pedir el apoyo de la población.

Entre lágrimas, envió un emotivo mensaje a su hijo:

“Hijo, yo sí te quiero, te amo. Si te corregí fue porque quería lo mejor para vos. No era para que te fueras. Solo quiero que regreses a casa”.

La familia solicita a cualquier persona que haya visto a José Manuel Ibarra Villarroel o tenga información sobre su paradero que se comunique de inmediato al 731 22 234. Cualquier dato puede ser fundamental para ayudar a reencontrarlo con sus seres queridos.

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