Incendios en Tarija obligan a evacuar familias; investigan si fueron provocados

Tarija atraviesa una de las emergencias ambientales más complejas de los últimos años debido a los incendios forestales que afectan distintos municipios del departamento. De acuerdo con el reporte de las autoridades, en el país se identificaron 1.167 focos de calor, aunque aclararon que estos no equivalen a incendios activos.

En el caso de Tarija, varios focos evolucionaron a incendios forestales que ya consumieron miles de hectáreas y obligaron a evacuar familias.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, informó que más de 400 bomberos, junto con personal de las Fuerzas Armadas, la Policía, la Gobernación y los municipios, trabajan para controlar las llamas.

Familias en riesgo por incendios

La autoridad explicó que al menos siete familias fueron evacuadas de manera preventiva para evitar que el fuego alcanzara sus viviendas y confirmó el despliegue de dos helicópteros de la Fuerza Aérea Boliviana, equipados con sistema Bambi Bucket para combatir los incendios desde el aire.

Torres señaló que la situación es inusual por la cantidad de focos simultáneos. "Nunca he visto un incendio con ocho frentes de sofocación. Mientras apagábamos un incendio, se iniciaban otros en distintos sectores", manifestó, por lo que no descartó que algunos siniestros hayan sido provocados y anunció que se solicitará a la Fiscalía y a la Policía investigar a los responsables.

Modificación urgente a leyes incendiarias

Asimismo, el alcalde pidió a la Asamblea Legislativa revisar las denominadas "leyes incendiarias", al considerar que las sanciones vigentes son insuficientes para frenar las quemas ilegales. "No podemos seguir todos los años en lo mismo. Hay que terminar con estas leyes y establecer sanciones ejemplificadoras", sostuvo.

Las autoridades realizarán un sobrevuelo para evaluar la magnitud de los incendios y definir las operaciones de esta jornada, mientras la prioridad continúa siendo proteger a la población, las viviendas y el patrimonio natural del departamento.

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