Autoridades piden investigar origen de incendios en Tarija

Autoridades de Tarija pidieron a la Policía Boliviana iniciar una investigación inmediata para determinar el origen de los incendios forestales que afectan a diferentes zonas del departamento.

El alcalde de Tarija, Johnny Torres, advirtió que en los últimos días se registraron incendios simultáneos en varios sectores, situación que, según dijo, genera sospechas sobre una posible intervención humana.

“No puede ser una coincidencia que tengamos tantos incendios a la vez. Está ocurriendo algo y nosotros estamos pidiendo a la Policía Boliviana que pueda iniciar una investigación inmediatamente”, señaló Torres.

Incendios en varias zonas de Tarija

De acuerdo con el reporte, entre viernes, sábado y domingo se trabajó en sofocar puntos de incendio tanto en la provincia Cercado como en Méndez, principalmente en regiones como Erquis, Pino Azul, Pampa Redonda, Sellaya Quebradas y Rumicancha.

Torres informó que se desplegó personal municipal, cisternas y maquinaria pesada para contener el avance de las llamas. Además, se habilitó un punto de acopio de víveres para apoyar a los equipos que trabajan en primera línea.

Advierten posible “mano negra”

El presidente del Senado, Diego Ávila, también pidió investigar el origen de los incendios y anunció que solicitará una minuta de comunicación al Ejecutivo para que se realicen las pesquisas correspondientes.

“Están apareciendo muchos focos pese a toda la campaña de información que se hizo por parte de las autoridades municipales y departamentales sobre los vientos y la peligrosidad”, sostuvo.

Ávila señaló que los bomberos, comunarios y voluntarios que combaten el fuego están sobrepasados por la magnitud de la emergencia.

Tarija en emergencia

El departamento de Tarija se declaró en emergencia por los incendios forestales y solicitó apoyo de bomberos de otras regiones del país.

El comandante departamental de la Policía, Roger Roca, informó que la situación es grave y pidió refuerzos para sumar esfuerzos en el combate al fuego.

Por su parte, Bomberos confirmó que aún existen focos activos y que los fuertes vientos están propagando las llamas con rapidez.

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