Tarija: Fiscalía despliega personal en todo el departamento para resguardar la jornada del balotaje

El fiscal departamental de Tarija, Ernesto Mogro, informó que el Ministerio Público activó un despliegue completo de personal en todo el departamento para garantizar el normal desarrollo de la jornada electoral de este domingo.

Explicó que, en coordinación con el Órgano Electoral y la Policía Boliviana, se realizó un trabajo previo intenso para asegurar tanto la primera como la segunda vuelta. “Hemos desplegado a fiscales, asistentes y todo el personal del Ministerio Público para brindar garantías y que este proceso se lleve de la mejor forma”, afirmó.

Mogro destacó que, hasta el momento, no se reportaron hechos relevantes durante la vigencia del Auto de Buen Gobierno y expresó su expectativa de que la jornada continúe con normalidad.

Asimismo, instó a la población a participar activamente en las elecciones, pero respetando la normativa vigente. “Pedimos a la ciudadanía acudir a votar y abstenerse de cometer actos que puedan ser catalogados como delitos”, señaló, advirtiendo que el Ministerio Público estará atento para intervenir ante cualquier irregularidad hasta el cierre del proceso.

Este domingo se desarrolla la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país: Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Oruro, con la participación de más de 3,4 millones de ciudadanos habilitados para elegir a sus autoridades departamentales.

Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que el operativo logístico fue concluido y que los resultados preliminares serán difundidos antes de las 21:00, en una jornada clave que marcará el cierre del actual ciclo electoral en Bolivia.

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