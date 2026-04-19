Con acto oficial, el TSE inaugura histórico balotaje; Ávila destaca el cierre de un ciclo electoral “intenso y complejo”

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, inauguró este domingo en Santa Cruz la jornada de la segunda vuelta electoral en cinco departamentos del país, destacando su carácter histórico y el cierre de un prolongado proceso democrático.

“Inauguramos la segunda vuelta electoral en Santa Cruz, Tarija, Beni, Chuquisaca y Oruro”, señaló Ávila durante el acto oficial, donde remarcó que esta jornada marca el final de uno de los ciclos electorales “más intensos y complejos” de Bolivia.

Explicó que desde 2024 el país atravesó elecciones judiciales, generales, en dos vueltas, y subnacionales, también en balotaje, lo que calificó como una prueba de madurez institucional tanto para el Órgano Electoral como para la ciudadanía. “El país ha estado a la altura de las circunstancias”, afirmó.

En ese contexto, Ávila aseguró que el proceso cuenta con todas las garantías necesarias, destacando un padrón confiable, una cadena de custodia segura y sistemas de información como el Sirepre para la difusión de resultados preliminares.

“Hemos pasado de las palabras a los hechos concretos, eso valora el pueblo boliviano”, sostuvo.

Posteriormente, el presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, Marco Monasterio, subrayó la importancia de la jornada, calificándola como trascendental para la democracia.

En su intervención, llamó a la ciudadanía a participar en un ambiente de respeto y paz, resaltando que es el momento en que cada ciudadano expresa su voluntad a través del voto.

Asimismo, Monasterio destacó el rol de los jurados electorales, a quienes exhortó a desempeñar su labor con responsabilidad, transparencia y compromiso con los valores democráticos.

El acto dio inicio oficial al balotaje en los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz, Beni y Tarija, donde la población acudirá a las urnas para elegir a sus gobernadores, en una jornada que pone fin al actual ciclo electoral en Bolivia.

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