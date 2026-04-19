TSE garantiza elecciones: material electoral fue distribuido al 100% en cinco departamentos

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, aseguró que todo está listo para el desarrollo de la jornada electoral de este domingo en cinco departamentos del país, destacando el cumplimiento total en la distribución del material electoral y la organización del proceso.

Ávila informó que se alcanzó el 100% de entrega de maletas electorales, superando las 15 mil distribuidas en Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz, Beni y Tarija.

Asimismo, indicó que la inauguración oficial de la jornada se realizará a las 07:00, tras lo cual las autoridades iniciarán labores de supervisión tanto en ciudades como en provincias.

En cuanto a la logística, destacó la implementación de mecanismos de control de calidad con doble verificación, que garantiza que no habrá observaciones. También resaltó el trabajo coordinado de la Policía y las Fuerzas Armadas en la cadena de custodia, calificándolo como “estupendo”.

El titular del TSE subrayó que no se registraron dificultades en la distribución del material, incluso en zonas alejadas o de difícil acceso. Mencionó como ejemplo la entrega oportuna en San Fernando (Santa Cruz), Tariquía (Tarija) y regiones del Beni, donde inicialmente existían complicaciones por factores geográficos.

Respecto al personal desplegado, Ávila detalló que más de 5 mil funcionarios participan en la organización, sin contar a los más de 80 mil jurados electorales, quienes —remarcó— son los ciudadanos encargados de llevar adelante el proceso desde las 08:00.

Mensaje a la población

En ese sentido, hizo un llamado a la población a acudir temprano a los recintos, ejercer su derecho al voto y participar activamente en el control electoral. “Voten, cuiden su voto, filmen y hagan seguimiento”, exhortó, además de pedir a las organizaciones políticas que cumplan con la designación de delegados en cada mesa.

Sobre las restricciones, recordó que desde ahora queda prohibida cualquier forma de campaña o propaganda electoral, e instó a los votantes a portar su carnet de identidad original, incluso si está vencido hasta hace un año.

Resultados del Sirepre

En relación al Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), aseguró que funcionará conforme a lo previsto y que cualquier ciudadano podrá acceder a la información en línea por departamento y municipio. Adelantó que los primeros resultados con un alto porcentaje de avance se darán a conocer a partir de las 18:00.

Este domingo, los departamentos de Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz, Beni y Tarija retornan a las urnas para elegir a sus máximas autoridades departamentales, en una jornada que marcará el cierre del actual proceso electoral.

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