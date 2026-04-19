“Que sea una jornada pacífica”: Velasco acude a misa antes de emitir su voto en Santa Cruz

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, inició la jornada electoral de este domingo con un llamado a la participación ciudadana y se dirigió a una misa en la Catedral Metropolitana acompañado de su familia.

En las primeras horas del día, Velasco salió de su domicilio y, en contacto con medios, expresó su expectativa de que la jornada se desarrolle con normalidad y alta participación.

“Se espera que los cruceños puedan emitir su voto en tiempo y forma, que vayan a las urnas y ejerzan su derecho y su deber democrático de elegir a sus gobernantes”, manifestó.

El candidato también hizo énfasis en la importancia de que el proceso transcurra en un clima de tranquilidad. “Que sea una jornada pacífica como las anteriores y que el pueblo cruceño tenga la serenidad para elegir a sus gobernantes por los próximos cinco años”, añadió.

Velasco informó además que su equipo desplegó un amplio operativo de control electoral, con más de 9.000 delegados, 200 analistas y un centenar de abogados, con presencia incluso en el Tribunal Electoral Departamental (TED).

Según adelantó, esperan contar con cerca del 90% de las actas procesadas entre las 18:00 y 18:30.

Tras estas declaraciones, el candidato se trasladó a la Catedral Metropolitana, en la plaza 24 de Septiembre, donde participará en una misa junto a su familia. Indicó que el objetivo es agradecer y pedir claridad para la ciudadanía en el ejercicio de su voto.

La jornada electoral se desarrolla este domingo en Santa Cruz, donde los ciudadanos definen a su próximo gobernador en segunda vuelta.

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