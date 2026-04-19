Red Uno despliega cobertura total de la segunda vuelta electoral

Red Uno mantiene una cobertura continua de la jornada electoral de este domingo, con un despliegue informativo que se inicia desde las 06:00 y se extenderá hasta la noche, acompañando el proceso de votación y el conteo de resultados en los departamentos donde se desarrolla el balotaje.

Desde tempranas horas, equipos periodísticos se encuentran distribuidos en distintos recintos electorales, desde donde realizan despachos en vivo para informar sobre la instalación de mesas, la afluencia de votantes y el desarrollo del proceso. A lo largo del día, la red televisiva emite reportes en directo mediante unidades móviles, además de entrevistas con ciudadanos, jurados electorales, autoridades y candidatos.

Podés seguir toda la jornada electoral en tiempo real a través de Red Uno Televisión, en nuestra página web oficial www.reduno.bo y en plataformas digitales: Facebook Live, YouTube, TikTok.

Aquí transmisión en vivo:

La cobertura también incluye espacios de análisis para contextualizar la jornada. Durante el mediodía se presenta un resumen con los principales hechos registrados en la primera mitad del día, mientras que por la tarde, a partir del cierre de mesas, se incorporan analistas políticos que evalúan el comportamiento electoral y las tendencias iniciales.

Con el avance del conteo, la transmisión se enfoca en el seguimiento de los datos del Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), ofreciendo actualizaciones constantes hasta la noche.

Con este operativo, Red Uno busca reflejar en tiempo real el desarrollo de una jornada clave para la democracia regional, con información continua y presencia en distintos puntos del país.

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