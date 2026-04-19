Balotaje en Bolivia: cinco departamentos definirán a sus nuevos gobernadores este domingo

Los Tribunales Electorales Departamentales (TED) de Santa Cruz, Beni, Oruro, Tarija y Chuquisaca ultiman detalles para la jornada de balotaje que se llevará a cabo este domingo 19 de abril, en la que se elegirá a gobernadores y vicegobernadores en estas regiones del país.

En total, se han habilitado alrededor de 15.000 mesas de sufragio, distribuidas en distintos recintos electorales, donde se espera una amplia participación ciudadana.

Las autoridades electorales confirmaron que los centros de cómputo ya fueron revisados y que los simulacros del sistema de transmisión de resultados funcionaron de manera positiva, garantizando un procesamiento ágil y seguro de la información.

De acuerdo con la planificación del Órgano Electoral Plurinacional, los primeros resultados preliminares podrían conocerse antes de las 20:00 horas del mismo domingo, lo que permitirá una rápida difusión de los datos oficiales en cada departamento.

Paralelamente, rige el auto de buen gobierno en las cinco regiones involucradas, con restricciones específicas como la prohibición de circulación de vehículos sin autorización y el control de actividades durante la jornada electoral.

Las autoridades electorales y de seguridad exhortaron a la ciudadanía a acudir a votar de manera ordenada y cumplir con las normas establecidas, con el objetivo de asegurar una jornada tranquila y transparente en este importante proceso democrático.

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