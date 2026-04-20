Oruro cierra cómputo al 100% y confirma a Edgar Sánchez como gobernador electo

El departamento de Oruro se convirtió en el primero del país en concluir el cómputo oficial de votos de la segunda vuelta electoral, confirmando la victoria de Edgar Sánchez como nuevo gobernador.

El Tribunal Electoral Departamental (TED) de Oruro informó la mañana de este lunes que el conteo alcanzó el 100% de las actas procesadas, 1.706 en total, sin registros anulados ni pendientes, ratificando la tendencia anticipada por el sistema preliminar.

De acuerdo con los resultados oficiales, Sánchez, candidato de la alianza Jach’a, obtuvo 138.370 votos, equivalentes al 52,89%, superando a Oscar Chambi, de la alianza Patria, quien alcanzó 123.251 votos (47,11%).

El reporte difundido por el Órgano Electoral Plurinacional también detalla que se registró un 1,83% de votos en blanco y un 11,33% de votos nulos, sin que existan actas anuladas en ninguna mesa de sufragio.

Asimismo, el proceso concluyó sin la presentación de recursos de apelación, nulidad o revisión extraordinaria, lo que permitió la proclamación oficial de resultados en el marco de la Ley 026.

Cargos legislativos

En el mismo acto, también se definieron cargos legislativos. En la provincia Sajama, municipios de Curahuara de Carangas y Turco, la alianza Ahora Oruro Avanza obtuvo 1.819 votos (61,43%), frente al Movimiento Tercer Sistema (MTS), que logró 1.142 votos (38,57%).

La proclamación oficial de los resultados se realizó a las 10:27 de este lunes 20 de abril. Desde el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se confirmó que las nuevas autoridades electas asumirán funciones el próximo 4 de mayo.

Con estos resultados, Oruro marca el cierre del proceso de cómputo en segunda vuelta y da inicio a la transición hacia la nueva administración departamental.



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