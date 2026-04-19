Paz destaca alta participación y anuncia cambios en normas electorales

Tras emitir su voto, el presidente Rodrigo Paz destacó la participación masiva de la población en los cinco departamentos donde se desarrolla el balotaje para la elección de gobernadores.

La autoridad valoró el desarrollo de la jornada electoral y señaló que la alta concurrencia refleja el compromiso ciudadano con la democracia.

Asimismo, adelantó que se impulsarán cambios en las normativas electorales con el objetivo de hacerlas más eficientes en Bolivia, aunque no brindó mayores detalles sobre las modificaciones previstas.

Dijo que estos cambios estarán enfocados en empoderar al órgano electoral, que no haya conflictos con otras instancias y hacer de los próximos procesos electorales más prácticos.

“Voy a convocar al órgano electoral, tenemos que hacer mejoras en nuestra normativa, creo que se cierra un ciclo de estilo de esta democracia, ha sido un proceso muy intenso, las elecciones nacionales, la segunda vuelta, y después las elecciones subnacionales, ha sido muy intenso y creo que hay que hacer cambios en la normativa”, señaló.

El mandatario se dirigió a todas las autoridades electas del país, a ellas les dijo que tengan la seguridad que el Gobierno trabajará con ellos de forma abierta, basada en el diálogo y en la atención a las prioridades de cada departamento.

“Las nuevas autoridades, tanto municipales como departamentales tenemos que sumar los esfuerzos para sacar la patria adelante”, agregó.

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