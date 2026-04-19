¿A qué hora cierran las mesas de votación? Esto debes saber si aún no acudiste a votar este domingo

Las mesas de sufragio estarán abiertas hasta las 16:00 de este domingo 19 de abril en todo el país, en el marco de la segunda vuelta de las elecciones subnacionales en Bolivia.

De acuerdo con la normativa electoral, la votación se desarrolla durante ocho horas continuas desde las 08:00 o hasta que el último elector en fila emita su voto, por lo que quienes aún no acudieron a las urnas todavía están a tiempo de participar en esta jornada decisiva.

El proceso electoral se lleva a cabo en cinco departamentos: Santa Cruz, Chuquisaca, Tarija, Beni y Oruro, donde ninguno de los candidatos logró mayoría suficiente en la primera vuelta. En total, 3.437.951 ciudadanos están habilitados para votar, siendo Santa Cruz el departamento con mayor número de electores.

Desde primeras horas de la mañana, autoridades de los tribunales electorales departamentales inauguraron la jornada con llamados a la participación ciudadana y al respeto de los resultados, garantizando un proceso transparente. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que todo el operativo logístico fue completado y que los centros de cómputo están plenamente verificados.

Requisito

Para votar, el único requisito es presentar el carnet de identidad, incluso si está vencido hasta por un año. El voto es obligatorio en Bolivia, por lo que quienes no participen enfrentarán sanciones económicas y restricciones para realizar trámites administrativos. Además, el certificado de sufragio será indispensable durante los próximos 90 días para acceder a servicios en entidades públicas y privadas.

Prohibiciones

Durante la jornada rige el Auto de Buen Gobierno, que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas, la realización de reuniones, la difusión de propaganda electoral y la circulación vehicular sin autorización. La seguridad está garantizada con el despliegue total de la Policía Boliviana en coordinación con otras instancias.

Resultados

En cuanto a los resultados, el TSE prevé difundir datos preliminares antes de las 21:00 de este domingo a través del sistema de conteo rápido, mientras que el cómputo oficial se realizará en los tribunales departamentales y podría concluir hasta el miércoles. Las nuevas autoridades electas asumirán funciones el próximo 4 de mayo para el periodo 2026–2031.

Esta segunda vuelta es clave porque definirá a los gobernadores de cinco regiones del país, en una jornada considerada inédita dentro del proceso electoral subnacional boliviano.

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