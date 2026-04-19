Camacho vota y pide aprovechar “voluntad descentralizadora” del Gobierno

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acudió este domingo 19 de abril a emitir su voto en el marco de la segunda vuelta electoral que se desarrolla en cinco departamentos del país. La autoridad sufragó en la Unidad Educativa Basilio Cuéllar, ubicada en el centro de Santa Cruz de la Sierra, en la mesa número 1.

A su llegada, Camacho destacó la importancia de la jornada electoral e instó a la ciudadanía a participar activamente. “Estamos llegando a cumplir el derecho y la obligación que tenemos para elegir a las nuevas autoridades. Es un momento importante, hemos luchado para tener una elección en paz, con democracia plena”, señaló. En esa línea, pidió al pueblo cruceño acudir a las urnas y remarcó que “hoy la democracia es la que se va a hacer ver y va a brillar”.

El gobernador insistió en que la voluntad popular debe ser respetada. “El pueblo ha decidido y hoy va a volver a decidir en las urnas y eso para todos nosotros se tiene que respetar”, afirmó, al subrayar el carácter decisivo de esta segunda vuelta electoral.

Consultado sobre el desarrollo de la jornada, evitó entrar en otros temas y sostuvo que el enfoque debe centrarse en el proceso democrático. “Hoy es un día de democracia y hay que hablar de lo que nos trae a las urnas: darle al pueblo cruceño la esperanza de elegir a sus nuevas autoridades”, indicó.

En relación con los desafíos de la futura autoridad departamental, Camacho enfatizó la necesidad de coordinación con el Gobierno nacional. “La nueva autoridad tiene mucho por hacer. Una de esas tareas es trabajar con el Gobierno. Tenemos un Gobierno que después de 20 años quiere trabajar con Santa Cruz y eso es importante”, manifestó.

Asimismo, reiteró su postura sobre la defensa de los intereses regionales. “Santa Cruz merece encaminarse a una nueva lucha, tener recursos para generar desarrollo y contar con una autoridad que la defienda de los avasalladores y del centralismo”, expresó.

En ese contexto, destacó lo que calificó como una “voluntad política descentralizadora” y pidió aprovechar el momento. “Que la autoridad que salga electa trabaje de la mano con el Gobierno que ha tendido la mano a todos los que han ganado elecciones, respetando la voluntad ciudadana”, sostuvo.

Respecto a su gestión, Camacho indicó que en los meses recientes se enfocó en ordenar la Gobernación, pese a las dificultades. “La Gobernación tiene muchos retos, lidia con la falta de recursos. Hemos trabajado con el Gobierno para gestionar nuevos ingresos y el pacto fiscal es fundamental”, explicó, añadiendo que la propuesta de una distribución “50-50” se plantea como una nueva bandera regional.

Sobre los desafíos enfrentados, mencionó la persecución política y la situación económica institucional. “El mayor desafío ha sido lidiar con la persecución y con la falta de recursos. La Gobernación atraviesa una situación complicada”, afirmó.

Finalmente, el gobernador expresó sus expectativas respecto a las nuevas autoridades que resulten electas. “Se espera que trabajen con el Gobierno, aprovechando esta voluntad política. Es la hora de Santa Cruz, de trabajar con nuestras instituciones y en unidad para darle al departamento lo que se merece”, concluyó.

La jornada electoral corresponde a la segunda vuelta en los departamentos de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Oruro y Beni, donde ningún candidato logró en la primera votación superar los porcentajes requeridos para ganar en primera instancia.

De acuerdo con datos oficiales, más de 3,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar en esta jornada, que se inició a las 08:00 y se extenderá por ocho horas continuas. La expectativa está centrada en definir a las nuevas autoridades departamentales en un proceso marcado por el llamado a la participación y el respeto a la decisión ciudadana.

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