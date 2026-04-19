Camacho vota y pide aprovechar “voluntad descentralizadora” del Gobierno

Tras cumplir con su deber cívico, Camacho exhortó a que la autoridad que resulte electa trabaje de manera coordinada con el Gobierno nacional, subrayando la importancia de respetar la voluntad popular.
19/04/2026 11:58
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El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acudió este domingo 19 de abril a emitir su voto en el marco de la segunda vuelta electoral que se desarrolla en cinco departamentos del país. La autoridad sufragó en la Unidad Educativa Basilio Cuéllar, ubicada en el centro de Santa Cruz de la Sierra, en la mesa número 1.
El gobernador insistió en que la voluntad popular debe ser respetada. “El pueblo ha decidido y hoy va a volver a decidir en las urnas y eso para todos nosotros se tiene que respetar”, afirmó, al subrayar el carácter decisivo de esta segunda vuelta electoral.
Consultado sobre el desarrollo de la jornada, evitó entrar en otros temas y sostuvo que el enfoque debe centrarse en el proceso democrático. “Hoy es un día de democracia y hay que hablar de lo que nos trae a las urnas: darle al pueblo cruceño la esperanza de elegir a sus nuevas autoridades”, indicó.
En relación con los desafíos de la futura autoridad departamental, Camacho enfatizó la necesidad de coordinación con el Gobierno nacional. “La nueva autoridad tiene mucho por hacer. Una de esas tareas es trabajar con el Gobierno. Tenemos un Gobierno que después de 20 años quiere trabajar con Santa Cruz y eso es importante”, manifestó.
Asimismo, reiteró su postura sobre la defensa de los intereses regionales. “Santa Cruz merece encaminarse a una nueva lucha, tener recursos para generar desarrollo y contar con una autoridad que la defienda de los avasalladores y del centralismo”, expresó.
En ese contexto, destacó lo que calificó como una “voluntad política descentralizadora” y pidió aprovechar el momento. “Que la autoridad que salga electa trabaje de la mano con el Gobierno que ha tendido la mano a todos los que han ganado elecciones, respetando la voluntad ciudadana”, sostuvo.
Sobre los desafíos enfrentados, mencionó la persecución política y la situación económica institucional. “El mayor desafío ha sido lidiar con la persecución y con la falta de recursos. La Gobernación atraviesa una situación complicada”, afirmó.
Finalmente, el gobernador expresó sus expectativas respecto a las nuevas autoridades que resulten electas. “Se espera que trabajen con el Gobierno, aprovechando esta voluntad política. Es la hora de Santa Cruz, de trabajar con nuestras instituciones y en unidad para darle al departamento lo que se merece”, concluyó.
La jornada electoral corresponde a la segunda vuelta en los departamentos de Chuquisaca, Tarija, Santa Cruz, Oruro y Beni, donde ningún candidato logró en la primera votación superar los porcentajes requeridos para ganar en primera instancia.
De acuerdo con datos oficiales, más de 3,4 millones de ciudadanos están habilitados para votar en esta jornada, que se inició a las 08:00 y se extenderá por ocho horas continuas. La expectativa está centrada en definir a las nuevas autoridades departamentales en un proceso marcado por el llamado a la participación y el respeto a la decisión ciudadana.
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