Cívicos piden al nuevo gobernador no “negociar” Santa Cruz y exigen cumplir promesas

El primer vicepresidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, pidió este domingo, tras emitir su voto, que el nuevo gobernador electo no “negocie al departamento cruceño”.

“Como cívicos vamos a exigir que se cumplan las promesas, pero sobre todo que no nos negocien. Ninguno de los dos, cualquiera que sea electo, no nos negocien”, manifestó Zambrana.

La autoridad cívica también se refirió a los desafíos que enfrentará la nueva gestión en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), donde ninguna fuerza política cuenta con mayoría absoluta, lo que obligará a generar consensos.

Asimismo, sostuvo que Santa Cruz tiene el potencial para convertirse en una potencia continental y expresó su expectativa de que el próximo gobernador impulse ese proceso desde el inicio de su gestión.

En cuanto a la relación con el Gobierno central, Zambrana señaló que esta debe enmarcarse en el respeto mutuo y la firmeza institucional.

“Debe haber un respeto entre pares entre el Gobierno central y los gobiernos regionales. No debe ser de amistad, de compadres ni de intereses personales, porque eso no es bueno para la democracia”, concluyó.

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