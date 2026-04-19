Otto Ritter emitió su voto y llamó a la participación ciudadana

En el marco de la jornada electoral, el candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Otto Ritter, llegó hasta su recinto de votación en la zona de Las Palmas para emitir su voto, en medio de una importante presencia de ciudadanos y medios de comunicación.

Otto Ritter, candidato a la Gobernación de Santa Cruz

Ritter arribó acompañado de su familia, su candidata a la vicegobernación y parte de su equipo político. Tras ingresar al recinto, se sumó a la fila como cualquier ciudadano, aguardando su turno para sufragar.

Durante su contacto con la prensa, el candidato descartó un posible ausentismo y expresó confianza en la participación ciudadana.

“Yo no creo que haya ausentismo, la gente va a venir a votar. Son ocho horas para hacerlo”, afirmó, al tiempo de exhortar a la población a ejercer su derecho democrático. “Le pido a todos los ciudadanos que vengan y voten por la opción de su preferencia”, agregó.

Asimismo, detalló que tras emitir su voto continuará con su agenda acompañando a otros candidatos de su agrupación política, incluida la postulante a la vicegobernación. Indicó también que esperará los resultados junto a su equipo en su casa de campaña o en el Hotel Cortez.

La presencia de Ritter generó movimiento en el recinto electoral, donde varios ciudadanos se acercaron a saludarlo y tomarse fotografías. La afluencia de votantes en el lugar refleja el compromiso de la población en esta jornada de balotaje, en la que se definirán autoridades departamentales.

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