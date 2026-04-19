Juan Pablo Velasco emitió su voto: "Hoy puede empezar algo grande para Santa Cruz"

El candidato a la Gobernación de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, emitió su voto la mañana de este domingo en la unidad educativa Salesiano, en el marco de la jornada electoral.

Velasco llegó al recinto electoral acompañado de su esposa, su hijo y su compañera de fórmula a la Vicegobernación, en medio de aplausos y muestras de respaldo de vecinos y simpatizantes que se encontraban en el lugar. Durante su ingreso, saludó a jurados electorales y ciudadanos que acudieron a ejercer su derecho al voto.

“Santa Cruz tiene un futuro grandioso y espero poder contribuir en él. Pedirle a todos los cruceños que acudan a votar porque hoy puede empezar algo muy grande con la bendición de Dios”, manifestó.

Asimismo, remarcó que su organización política cuenta con un despliegue de control electoral en todo el departamento. “Tenemos más de 9.000 delegados, 200 analistas y 100 asesores legales para defender el voto de los cruceños”, afirmó, al tiempo de asegurar que prevén contar con el 90% de las actas hasta las 18:30.

Velasco también se refirió a la importancia de la participación femenina en la política, destacando el rol de su compañera de fórmula y pidiendo respeto hacia las mujeres en todos los espacios.

La jornada electoral se desarrolla en medio de un importante movimiento en los recintos, donde más de dos millones de cruceños están habilitados para definir a la próxima autoridad departamental en un proceso marcado por el balotaje.

(Noticia en desarrollo..)

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