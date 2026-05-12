Gobernador cruceño insta al diálogo para resolver bloqueos en el país

En medio de los bloqueos que obstaculizan las principales vías a nivel nacional, el gobernador cruceño Juan Pablo Velasco se pronunció sobre la situación y pidió al Gobierno nacional atender las demandas de los movilizados, entre ellos los magisterios urbanos y rurales del país.

“Los gobernantes tienen que escuchar a todos los sectores. Y si los maestros, los trabajadores, los médicos están protestando, es porque seguramente no están en las condiciones que ellos creen que tienen que estar”, afirmó la autoridad departamental.

Velasco remarcó que las protestas deben ser escuchadas y que se debe respetar el derecho constitucional a la libre manifestación.

“Así que tienen que ser escuchados los maestros por el gobierno nacional. Lo importante es que todos los requerimientos, todas las manifestaciones, tienen que ser escuchadas”, sostuvo.

Asimismo, señaló que es responsabilidad del nivel central dar una solución a los conflictos para evitar mayores perjuicios, especialmente en el ámbito educativo.

“Esperemos puedan solucionar eso porque los chicos tienen que ir a clases”, añadió.

Recordemos que, los maestros urbanos a nivel nacional piden aumento salarial, respeto a las categorías y rechazan a la propuesta de la municipalización de la educación. Por su lado, los rurales exige la renuncia de la ministra de educación, Beatriz García.

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