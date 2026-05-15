Gobernadores de Santa Cruz y Oruro apuestan por unidad territorial y desarrollo

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, recibió este viernes a su homólogo de Oruro, Edgar Sánchez, en una visita protocolar institucional que estuvo marcada por un mensaje de unidad e integración entre regiones del país.

Tras el encuentro, la autoridad cruceña destacó la necesidad de fortalecer la articulación territorial y productiva entre el oriente y occidente boliviano.

“Nuestro país no se puede permitir más fragmentación. La unidad territorial no es un eslogan, es una necesidad estratégica para el desarrollo nacional”, señaló Velasco.

Además, el gobernador planteó una propuesta de industrialización agroproductiva interregional, basada en la complementariedad económica entre departamentos.

Según explicó, Santa Cruz cuenta con fortaleza agroindustrial, mientras que regiones como Oruro, Potosí y La Paz poseen demanda interna, mano de obra y recursos naturales que pueden integrarse en un modelo de desarrollo conjunto.

Velasco sostuvo que esta articulación requiere un marco legal impulsado por el Gobierno nacional, inversión pública en infraestructura de conectividad productiva, transferencia tecnológica para pequeños y medianos productores y mecanismos permanentes de diálogo institucional entre gobernaciones.

“Nos ponemos a disposición. Asumimos el compromiso de ser eje articulador entre oriente y occidente”, afirmó la autoridad departamental, al remarcar que los productores y campesinos “no piden privilegios, sino condiciones”.

Asimismo, pidió al Gobierno central facilitar espacios de concertación y generar las condiciones normativas y económicas necesarias para consolidar iniciativas de integración regional.

“El diálogo no es debilidad, es el único instrumento legítimo para la pacificación y el desarrollo sostenible”, expresó Velasco.

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